Suspenden el juicio a un vecino de Ribeira por agresión sexual para negociar una conformidad

La sección compostelana de la Audiencia Provincial volverá a realizar el señalamiento del juicio, para el que todavía no hay una fecha concreta Chechu Río

El juicio que se había señalado en la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña, y que iba a celebrarse a puerta cerrada, contra un ribeirense acusado de un delito de agresión contra la libertad sexual, por la presunta agresión una hija mayor de edad en el año 2023, unos hechos por los que la Fiscalía le solicita una pena de cuatro años de cárcel y otros cinco de libertad vigilada tras su puesta en libertad, se suspendió, según confirmó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Según parece, sobre la mesa está una posible negociación para que entre las partes en litigio puedan alcanzar un acuerdo de conformidad, que podría suponer una reducción considerable de la condena de cárcel solicitada para el procesado. Además, fruto de ese pacto el vecino de Ribeira acusado de dicho delito podría resultar beneficiado de la suspensión del cumplimiento de la pena que finalmente se le imponga, con una serie de condiciones, que pasarían por pagar la indemnización acordada y que no reincida en la actividad delictiva. El juicio se volverá a señalar tanto si se alcanza o no un acuerdo.

Según ha trascendido, los hechos que se le atribuyen, y cuya causa fue instruida por la Plaza 3 del Tribunal de Instancia de Ribeira, tuvieron lugar en el domicilio común en el partido judicial de Ribeira, concretamente, en la capital barbanzana. En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público también le pide al acusado la prohibición de acercarse a la perjudicada, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar en el que se encuentre, a menos de 200 metros, y de comunicarse con ella por cualquier medio durante 7 años. En ese documento, la Fiscalía reclama para el acusado que indemnice a su víctima en la cantidad de 1.500 euros.