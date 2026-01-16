Recogidas unas 300 sugerencias en la encuesta abierta de Ribeira sobre actuaciones a incluir en la propuesta del POS+2026

Una de las principales peticiones para el casco urbano ribeirense es la creación de un parque infantil en la Praza do Centenario, actuación que ya se incluye en el presupuesto de 2025 Chechu Río

El Ayuntamiento de Ribeira recibió a través de la encuesta participativa abierta a la ciudadanía 282 peticiones o sugerencias para la planificación de las actuaciones a incluir en la propuesta del Plan de Obras e Servizos POS+2026 de la Diputación de A Coruña. Desde el Gobierno local se precisó que hubo solicitudes procedentes de todas las parroquias, situándose a la cabeza la de Olveira, donde la principal demanda es el arreglo de la pista deportiva y el cierre del colegio.

A continuación se situaron Carreira, con la mejora de la antigua casa de cultura y la reparación de las carreteras de A Mámoa y el asalto en la subida hacia A Fieiteira, entre las principales propuestas, y Ribeira, con la creación de un parque infantil en la Praza do Centenario, una actuación que ya está contemplada en el presupuesto municipal de 2025 con una partida reservada de unos 200.000 euros y cuya ejecución se prevé que comience en el primer trimestre de este año.

En el resto de las parroquias, las demandas de intervenciones se centran en la mejora de servicios básicos, especialmente, sobre todo de la pavimentación de viales. Según indicó el equipo de gobierno, otras solicitudes que se recogieron no son susceptibles de incluirse en el POS+2026 debido a la naturaleza de dicho plan impulsado por la institución provincial, pero precisó que desde la Administración local se estudiará para acometerlas con cargo a las arcas municipales o buscando la colaboración de otros organismos, como son las rozas, sentidos únicos, pasos peatonales elevados, radares pedagógicos, fibra óptica, limpieza de contenedores, reparación de baldosas sueltas o reductores de velocidad, entre otras.

La alcaldesa, María Sampedro, puntualizó que en muchas de esas cuestiones ya se está trabajando actualmente a través de las distintas brigadas municipales. La primera edila destaca la participación vecinal en ese formulario y agradeció que “que entre todos fagamos achegas para, xuntos, mellorar as prestacións e, polo tanto, a calidade de vida no noso municipio. Estudaremos tódalas solicitudes, tanto as que son susceptibles de concorrer ao plan como aquelas outras que se poden acometer co persoal municipal ou solicitar a colaboracións doutras institucións".