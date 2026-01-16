Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Recogidas unas 300 sugerencias en la encuesta abierta de Ribeira sobre actuaciones a incluir en la propuesta del POS+2026

Olveira, donde la principal demanda es el arreglo de la pista deportiva y el cierre del colegio, es la parroquia que encabezó en ranking por número de propuestas realizadas

Chechu López
16/01/2026 18:55
Una de las principales peticiones para el casco urbano ribeirense es la creación de un parque infantil en la Praza do Centenario, actuación que ya se incluye en el presupuesto de 2025
Una de las principales peticiones para el casco urbano ribeirense es la creación de un parque infantil en la Praza do Centenario, actuación que ya se incluye en el presupuesto de 2025
Chechu Río
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El Ayuntamiento de Ribeira recibió a través de la encuesta participativa abierta a la ciudadanía 282 peticiones o sugerencias para la planificación de las actuaciones a incluir en la propuesta  del Plan de Obras e Servizos POS+2026 de la Diputación de A Coruña. Desde el Gobierno local se precisó que hubo solicitudes procedentes de todas las parroquias, situándose a la cabeza la de Olveira, donde la principal demanda es el arreglo de la pista deportiva y el cierre del colegio.

A continuación se situaron Carreira, con la mejora de la antigua casa de cultura y la reparación de las carreteras de A Mámoa y el asalto en la subida hacia A Fieiteira, entre las principales propuestas, y Ribeira, con la creación de un parque infantil en la Praza do Centenario, una actuación que ya está contemplada en el presupuesto municipal de 2025 con una partida reservada de unos 200.000 euros y cuya ejecución se prevé que comience en el primer trimestre de este año.

En el resto de las parroquias, las demandas de intervenciones se centran en la mejora de servicios básicos, especialmente, sobre todo de la pavimentación de viales. Según indicó el equipo de gobierno, otras solicitudes que se recogieron no son susceptibles de incluirse en el POS+2026 debido a la naturaleza de dicho plan impulsado por la institución provincial, pero precisó que desde la Administración local se estudiará para acometerlas con cargo a las arcas municipales o buscando la colaboración de otros organismos, como son las rozas, sentidos únicos, pasos peatonales elevados, radares pedagógicos, fibra óptica, limpieza de contenedores, reparación de baldosas sueltas o reductores de velocidad, entre otras. 

La alcaldesa, María Sampedro, puntualizó que en muchas de esas cuestiones ya se está trabajando actualmente a través de las distintas brigadas municipales. La primera edila destaca la participación vecinal en ese formulario y agradeció que “que entre todos fagamos achegas para, xuntos, mellorar as prestacións e, polo tanto, a calidade de vida no noso municipio. Estudaremos tódalas solicitudes, tanto as que son susceptibles de concorrer ao plan como aquelas outras que se poden acometer co persoal municipal ou solicitar a colaboracións doutras institucións".

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Uno de los charcos que se pueden ver en Fexdega

El BNG reclama una reparación del "lamentable" estado del aparcamiento de Fexdega
Olalla Bouza
Imagen de archivo del puerto deportivo

El puerto deportivo de Sanxenxo cerró el 2025 con el tránsito de 432 barcos de 23 países distintos
C. Hierro
El Asmubal Meaño consiguió vencer al Sanse a domicilio

El Asmubal Meaño visita mañana al SAR Rodavigo tras la derrota del derbi
María Caldas
Tusla fue uno de los conciertos del año pasado

Vilagarcía agota los abonos para 'Achégate ao Salón' en menos de cuatro días
Olalla Bouza