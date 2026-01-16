Eliminado un vertido contaminante de aguas residuales en la parroquia de Carreira, en Ribeira

Los técnicos de Augas de Galicia detectaron la incidencia en el marco de las labores rutinarias de inspección que llevan a cabo dentro de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, contribuyó a la reciente eliminación de un vertido contaminantes de aguas residuales de carácter municipal en la parroquia ribeirense de Carreira. Tal y como sucedió en el lugar de O Saltiño, en la parroquia boirense de Abanqueiro, y es lo habitual en este tipo de casos, el foco fue detectado por el personal del Programa de Control de Vertidos (PCV) del organismo hidráulico autonómico en el marco de las labores rutinarias de inspección que lleva a cabo en los municipios de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa.

Ese vertido tenía su origen en la rotura de una tubería de la red de saneamiento. una incidencia que provocaba que as aguas fecales llegasen directamente a una cuneta, desde donde remataban por infiltrarse, motivo por el que se le requirió al titular de esa instalación a que levase a cabo las actuaciones necesarias para corregir la situación.

En una inspección posterior realizada a esa misma zona, el personal técnico del PCV pudo comprobar sobre el terreo que el Ayuntamiento de Ribeira había procedido al arreglo y reparación de la red de alcantarillado en el punto inspeccionado. Fue una actuación con la que se constató que los aportes irregulares de aguas residuales al dominio público habían quedado solucionados.