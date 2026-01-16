Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

Carreira y Aguiño recuperan la memoria de su pósito con una investigación de Daniel Bravo

Ese trabajo se trasladó a un libro, que revive la historia de una de las entidades marineras más relevantes de la zona y su estrecha vinculación con el desarrollo social y económico de esas parroquias

Chechu López
16/01/2026 20:00
La conselleira Marta Villaverde; la alcaldesa María Sampedro; el patrón mayor José Antonio Santamaría, el editor Ciprián Rivas y el investigador Daniel Bravo presentaron la publicación
La conselleira Marta Villaverde; la alcaldesa María Sampedro; el patrón mayor José Antonio Santamaría, el editor Ciprián Rivas y el investigador Daniel Bravo presentaron la publicación
Chechu Río
Carreira y Aguiño recuperan la memoria de su cofradía de pescadores a través de una investigación de Daniel Bravo que se plasmó en ‘O Pósito de Pescadores de Carreira-Aguiño (1924-1944). Aproximación histórica ao litoral de Arousa Norte’, presentado ayer en la lonja aguiñense, en el marco del centenario de la entidad. El libro revive la historia de una de las entidades marineras más relevantes de la zona y su estrecha vinculación con el desarrollo social y económico de esas parroquias, y pone en valor el papel del asociacionismo marinero en el siglo XX.

En el acto, con participación de la conselleira do Mar, Marta Villaverde; de la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro; del patrón mayor José Antonio Santamaría; del coordinador de la edición, Ciprián Rivas; del autor del libro, Daniel Bravo, y la intervención musical del joven Miguel González al piano, se destacó que la obra recoge el resultado de una investigación histórica inédita de una organización marinera que fue pósito -posteriormente, cofradía-, y sobre la que se aporta una base documental de gran valor para futuros estudios.

A través del análisis de su funcionamiento y evolución histórica, la obra permite comprender mejor una realidad social y económica directamente ligada al desarrollo de Arousa Norte, territorio de relevancia marinera. En la presentación se insistió en destacar el carácter pionero del trabajo y la importancia de preservar y divulgar la memoria colectiva del sector del mar como parte fundamental de su patrimonio histórico y cultural. Bravo explicó que su trabajo, con fotografías de Antonio Parada, profundiza en la historia de una entidad clave para comprender la evolución social y económica de Carreira-Aguiño.

