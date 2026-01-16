Adjudicada en Ribeira por 13.128 euros la realización de un diagnóstico sobre el mercado y la formación 'mentoring' de los placeros

La plaza de abastos de Ribeira será objetito de un diagnóstico sobre su situación y usos para mejorar su funcionamiento Chechu Río

El Ayuntamiento de Ribeira adjudicó ayer a la empresa Crea e Innova Asociadas SL, por 13.128 euros -con una rebaja del 1,27%- y ocho meses de duración, el contrato para la realización de un diagnóstico de la situación y usos del mercado municipal (9.801 euros) y la formación ‘mentoring’ para los placeros (3.327 euros), y que posibilitará avanzar en la obtención del sello ‘Mercado Excelente”. Su oferta económica resultó más ventajosa que la otra licitadora, que propuso acometer estas actuaciones por el mismo presupuesto por el que salió a contratación, es decir, 13.298 euros, de los que 9.910 euros eran para en citado estudio y 3.388 euros para la formación.

Tal y como ya informó en su día este periódico, ese análisis permitirá obtener, a juicio de representantes del Ejecutivo local, lo que será una radiografía precisa del estado actual de esa instalación y el servicio que se presta y, consecuentemente, la toma de decisiones informadas para su modernización y optimización. Y detalló que ese diagnóstico debe servir de base para diseñar un plan de acción personalizado que responda alas características específicas del mercado municipal, alineando las inversiones con las necesidades reales de comerciantes y usuarios. A mayores, se apunta que ese trabajo de análisis resulta fundamental para asegurar la sostenibilidad y la relevancia de la plaza de abastos en un entorno comercial cada vez más competitivo y cambiante.

Calidad del servicio

Además, el Ayuntamiento de Ribeira pretende desarrollar también un formación 'mentoring' para los placeros, en la que se tratarán temas relacionados con el marketing, merchandising, rentabilidad del punto de venta, atención al cliente, calidad y condiciones higiénico-sanitarias, entre otras, con l os que se pretende comenzar a trabajar con esos profesionales en el aumento de la calidad del servicio.

Así, el objetivo que se buscará es el de consolidar y promover las ventas de los puestos de la plaza de abastos, a la vez que se aumenta la calidad del proceso compra-venta y mejora de la atención al cliente, así como la mejora de la colocación de los productos y su situación higiénico-sanitaria “que inciden, asemade, no conxunto da praza de abastos”, señalan desde el Ayuntamiento de Ribeira, que recibió en abril del año pasado una resolución de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración por la que se le concedió la ayuda económica que solicitó para poder financiar este contrato, y que se corresponde con el 80% del importe total.