Una cuadrilla de Ribeira se clasifica para el Campionato Autonómico de Cans de Caza sobre Raposo

El grupo de cazadores ribeirenses logró el tercer puesto en el torneo provincial celebrado el 10 de enero en Boimorto Cedida

La cuadrilla ‘Cazadores do Barbanza, integrada por una decena de vecinos de Ribeira, consiguió alzarse con el tercer puesto en el XXIX Campionato Provincial de A Coruña de Cans de Rastro sobre Raposo, que tuvo lugar el pasado sábado en la localidad de Boimorto. El equipo de la capital barbanzana, con José Manuel Domínguez de jefe, estuvo integrado por Adrián, Gumersindo, José Luis, Román, Javier, José Andrés, Fernando, Pablo y Cipriano, logró abatir a dos zorros machos, que son los que más puntúan y se quedó muy cerca de conseguirlo con otras dos piezas, que se les acabaron escapando, pero que de haber conseguido una de ellas se podría estar hablando de que ese equipo había quedado campeón, pues el que finalmente resultó ganador abatió un macho y dos hembras y el segundo clasificado lo hizo con tres hembras.

Con el puesto alcanzado, esa cuadrilla de cazadores ribeirenses logró su clasificación para el campeonato autonómico de esa misma modalidad, que se disputará el sábado 24 de enero en una localidad que todavía se desconoce. Se trata de algo que también consiguió ese mismo equipo hace tres años, cuando acabó en segunda posición en el torneo provincial que se desarrolló en la vecina localidad de Porto do Son, pero en aquella ocasión no acudieron a la competición gallega al quedar bastante lejos el lugar elegido para su celebración, algo que, de repetirse, también podría suponer que no se inscriba.

El grupo de cazadores de Ribeira acudió a esta cita con 8 perros de rastro -las normas de la competición establecían que podían llevar un mínimo de dos y un máximo de diez canes-, con los que lograron sacar de la mata de vegetación que les había correspondido a cuatro zorros para que pudieran ser abatidos, aunque finalmente se tuvieron que conformar con la mitad de esas piezas, que entregaron en el punto de control a las dos de la tarde una vez que concluyeron la cinco horas de competición. De premio se llevaron un trofeo por el tercer puesto y dos sacos de 20 kilos de pienso cada uno para los perros.