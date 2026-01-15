Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

María Sampedro y Diego Calvo mantienen una primera toma de contacto para abordar necesidades de Ribeira y evaluar vías de colaboración

Se trató de la primera toma de contacto entre la primera edila ribeirense y el conselleiro de Presidencia desde que hace tres meses ella accedió a la Alcaldía tras prosperar la moción de censura

Chechu López
15/01/2026 06:00
María Sampedro y el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, se reunieron en Santiago en una primera toma de contacto tras tres meses de la investidura de ella como alcaldesa de Ribeira
María Sampedro y el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, se reunieron en Santiago en una primera toma de contacto tras tres meses de la investidura de ella como alcaldesa de Ribeira
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, mantuvieron ayer un encuentro en el edificio administrativo de San Caetano, en Santiago, para abordar las principales necesidades de la capital barbanzana y evaluar vías de colaboración en el marco del “compromiso” de la Xunta de Galicia con las entidades locales. Se trató de la primera reunión entre ambos desde que ella accedió a la Alcaldía ribeirense tras su investidura, que tuvo lugar tras prosperar la moción de censura en la que el PP contó con el respaldo de tres de los cinco concejales del PBBI. La primera edila manifestó que hablaron de varios temas de interés municipal para mejorar servicios, pero que no quería concentrar nada al respecto porque simplemente se trató de una primera toma de contacto.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Imagen de archivo de un control de alcohol y drogas realizado por la Policía Local de Ribeira

Da positivo en tres drogas tras ser interceptado cuando circulaba en su coche por un vial del puerto de Ribeira porque se sospecha que trapichea
Chechu López
La casa de cultura de Olveira, ubicada en el lugar de Bretal, albergará este lunes una de las primera reuniones vecinales con representantes del Ejecutivo local

Corrubedo y Olveira acogerán las primeras reuniones del Ejecutivo local ribeirense con los vecinos
Chechu López
Terraza Sanxenxo

El paro juvenil en O Salnés cae a mínimos pero impera la precariedad laboral
A. Louro
Imagen de archivo del Concello de O Grove

El Concello licita por más de 37.000 euros la gestión de la Gastromeca
C. Hierro