María Sampedro y Diego Calvo mantienen una primera toma de contacto para abordar necesidades de Ribeira y evaluar vías de colaboración

María Sampedro y el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, se reunieron en Santiago en una primera toma de contacto tras tres meses de la investidura de ella como alcaldesa de Ribeira

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, mantuvieron ayer un encuentro en el edificio administrativo de San Caetano, en Santiago, para abordar las principales necesidades de la capital barbanzana y evaluar vías de colaboración en el marco del “compromiso” de la Xunta de Galicia con las entidades locales. Se trató de la primera reunión entre ambos desde que ella accedió a la Alcaldía ribeirense tras su investidura, que tuvo lugar tras prosperar la moción de censura en la que el PP contó con el respaldo de tres de los cinco concejales del PBBI. La primera edila manifestó que hablaron de varios temas de interés municipal para mejorar servicios, pero que no quería concentrar nada al respecto porque simplemente se trató de una primera toma de contacto.