Maneiro saca ‘a miña mellor versión’ tras abandonar Heredeiros da Crus
El primer single de su nuevo proyecto musical sale a partir de mañana en las plataformas digitales, mientras que el videoclip de esa canción se podrá ver en su canal de YouTube
Después de que a finales de noviembre pasado se hizo público que Javi Maneiro abandonaba la mítica banda de rock gallego Heredeiros da Crus, el cantante se empezó a volcar de lleno en su proyecto personal de esta nueva etapa, centrada en Maneiro, y mes y medio después saca un primer single cuyo título es fiel reflejo de lo que acaba de iniciar: ‘A miña mellor versión’, cuyo estreno oficial será hoy con su publicación en todas las plataformas digitales y con un videoclip disponible también en el canal de Maneiro en YouTube. En este último sale su amiga y modelo de fotografía Susana Rocha, de la que reconoce que descubrió que es una “gran actriz”, y su interpretación es en la que se basa ese trabajo.
‘A miña mellor versión’, con letra y música compuestas por el propio Maneiro, está producida por Fran Gude, natural de Castiñeiras, el ribeirense Rubén Cores se encargó de los arreglos y que también grabó las guitarras y coros, y cuenta con la colaboración de Anxo Pintos a la zanfona, percusiones y flauta. El propio solista lo describe como un tema “que camiña entre a melodía do pop, a esencia do rock e a música de raíz tradicional galega”. Para marzo prevé publicar su segundo single y en junio el tercero, y a finales de año lanzará el disco, para el que grabará algunas canciones más. “Esta fórmula te da máis posibilidades de promoción pois, se non o fas así, se acaba tan rápido como a do primeiro single”.
Mirar para adentro
También afirma que “todo gran cambio -como el que él ha iniciado- trae consigo dor. Só se te atreves a intentalo podes converterte na túa mellor versión”, dice Maneiro, quien agrega que “cando xa non te atopas e deixas de crer en ti, é necesario mirar para dentro. Aí é onde nace o verdadeiro sentimento de querer ser e non so estar”.
Maneiro dice que su primer single “é un cambio” y que “fala dun cambio” en la vida de una persona “que ven precedido de aprender a dicir non e cando fas así tes posibilidades de mudar a túa vida e encontrar a túa mellor versión”. Sostiene que “somos a nosa única opción, pero tamén o noso peor inimigo. O que queira que me quera como son, deixar de ser quen es non vale a pena”. Igualmente, indica que “ser eu mesmo e ser verdade e o que vou transmitir, sen ningún tipo de limitación, nin de vestimenta, nin de estilo, porque o feito de escribir para min mesmo me da a liberdade de poder dar renda solta á miña creatividade”.