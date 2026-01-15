La alcaldesa de Ribeira y el conselleiro de Cultura abordan la programación de actos conmemorativos del 25º aniversario del Museo de Artes do Gravado

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, mantuvo en Santiago una reunión de trabajo con el conselleiro de Cultura, José López Campos

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, se reunió esta mañana con la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, con la que abordó las ventajas que la adaptación da Lei do Patrimonio Cultural permitirá a la capital barbanzana, así como al resto de municipios de la comunidad autónoma, para agilizar trámites y garantizar una protección más eficaz de los bienes patrimoniales. Además, profundizó con la primera edila ribeirense sobre cuestiones vinculadas con su departamento y que resultan relevantes para Ribeira, como la renovación de las infraestructuras culturales o la programación de actividades, poniendo el foco en las de carácter conmemorativo do 25º aniversario del Museo de Artes do Gravado á Estampa Dixital.

En este encuentro, el conselleiro le explicó con detalle a Sampedro Fernández como repercutirán las modificaciones previstas en la Lei de Acompañamento do Orzamento para a Lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galicia. En concreto, le hizo hincapié en que permitirán reducir los tiempos de espera, tanto por parte de la ciudadanía como de las instituciones, con la finalidad de que el cuidado del patrimonio no suponga un impedimento para el desarrollo de proyectos vitales o profesionales. En este sentido, el representante del Ejecutivo gallego subrayó que la Xunta de Galicia es la única administración autonómica que actualmente informa de los bienes de todo el territorio con independencia de cual sea su grado de protección, lo que supón la xestión cada año de 30.000 expedientes con un plazo de resolución aproximado de entre 6 y 12 meses.