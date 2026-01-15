Da positivo en tres drogas tras ser interceptado cuando circulaba en su coche por un vial del puerto de Ribeira porque se sospecha que trapichea

Imagen de archivo de un control de alcohol y drogas realizado por la Policía Local de Ribeira Chechu Río

Una patrulla de la Policía Nacional interceptó ayer un Citroën Xsara, conducido por un hombre de mediana edad y ene l que iba otra persona de copiloto, cuando circulaba por un vial interior de la zona portuaria de Ribeira. El motivo por el que le dieron el alto los agentes de la comisaría de la capital barbanzana se debió a que tenían conocimiento de que ese individuo podría dedicarse al trapicheo de sustancias estupefacientes y procedieron a registrarle a él y a su vehículo. Según ha trascendido, no le encontraron droga al alguna encima, pero si parece que las tenía dentro de su cuerpo tras haberlas consumido.

Así se pudo comprobar después de que los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la comisaría de Ribeira solicitaron el apoyo de los agentes municipales para someterle a la prueba de detección de drogas. Así, el test indiciario al que le sometió la Policía Local arrojó un resultado positivo en cocaína, opiáceos y Tetrahidrocannabinol (THC), que es el principal componente psicoactivo del cannabis.

Denuncia

Por ese motivo, procedieron a denunciarlo por vía administrativa debido a una infracción grave, lo que acarrea la pérdida de seis puntos en el permiso de conducir y una multa de 1.000 euros. El resultado de la prueba se remitió al laboratorio de referencia de la Universidade de Santiago de Compostela para su confirmación y, en caso de ratificarse, la denuncia se tramitará por los cauces habituales.

Además, las comprobaciones realizadas por los agentes municipales permitieron averiguar que esa persona tiene vencido el periodo de vigencia de su permiso de conducir, motivo por el que también lo denunciaron y se le dio el trámite oportuno ante la Dirección General de Tráfico (DGT). Para evitar que el coche fuera trasladado al depósito municipal o quedase inmovilizado en la zona donde fue interceptado, se lo llevó una conductora que estaba habilitada para ello.