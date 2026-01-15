Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Da positivo en tres drogas tras ser interceptado cuando circulaba en su coche por un vial del puerto de Ribeira porque se sospecha que trapichea

Las comprobaciones realizadas por los agentes de la Policía Local ribeirense permitieron averiguar que esa persona tiene caducado el permiso de conducir, motivo por el que se le tramitó otra denuncia

Chechu López
15/01/2026 07:00
Imagen de archivo de un control de alcohol y drogas realizado por la Policía Local de Ribeira
Imagen de archivo de un control de alcohol y drogas realizado por la Policía Local de Ribeira
Chechu Río
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

Una patrulla de la Policía Nacional interceptó ayer un Citroën Xsara, conducido por un hombre de mediana edad y ene l que iba otra persona de copiloto, cuando circulaba por un vial interior de la zona portuaria de Ribeira. El motivo por el que le dieron el alto los agentes de la comisaría de la capital barbanzana se debió a que tenían conocimiento de que ese individuo podría dedicarse al trapicheo de sustancias estupefacientes y procedieron a registrarle a él y a su vehículo. Según ha trascendido, no le encontraron droga al alguna encima, pero si parece que las tenía dentro de su cuerpo tras haberlas consumido.

Así se pudo comprobar después de que los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la comisaría de Ribeira solicitaron el apoyo de los agentes municipales para someterle a la prueba de detección de drogas. Así, el test indiciario al que le sometió la Policía Local arrojó un resultado positivo en cocaína, opiáceos y Tetrahidrocannabinol (THC), que es el principal componente psicoactivo del cannabis. 

Denuncia

Por ese motivo, procedieron a denunciarlo por vía administrativa debido a una infracción grave, lo que acarrea la pérdida de seis puntos en el permiso de conducir y una multa de 1.000 euros. El resultado de la prueba se remitió al laboratorio de referencia de la Universidade de Santiago de Compostela para su confirmación y, en caso de ratificarse, la denuncia se tramitará por los cauces habituales.

Además, las comprobaciones realizadas por los agentes municipales permitieron averiguar que esa persona tiene vencido el periodo de vigencia de su permiso de conducir, motivo por el que también lo denunciaron y se le dio el trámite oportuno ante la Dirección General de Tráfico (DGT). Para evitar que el coche fuera trasladado al depósito municipal o quedase inmovilizado en la zona donde fue interceptado, se lo llevó una conductora que estaba habilitada para ello.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

La casa de cultura de Olveira, ubicada en el lugar de Bretal, albergará este lunes una de las primera reuniones vecinales con representantes del Ejecutivo local

Corrubedo y Olveira acogerán las primeras reuniones del Ejecutivo local ribeirense con los vecinos
Chechu López
María Sampedro y el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, se reunieron en Santiago en una primera toma de contacto tras tres meses de la investidura de ella como alcaldesa de Ribeira

María Sampedro y Diego Calvo mantienen una primera toma de contacto para abordar necesidades de Ribeira y evaluar vías de colaboración
Chechu López
Terraza Sanxenxo

El paro juvenil en O Salnés cae a mínimos pero impera la precariedad laboral
A. Louro
Imagen de archivo del Concello de O Grove

El Concello licita por más de 37.000 euros la gestión de la Gastromeca
C. Hierro