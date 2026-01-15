Corrubedo y Olveira acogerán las primeras reuniones del Ejecutivo local ribeirense con los vecinos

La casa de cultura de Olveira, ubicada en el lugar de Bretal, albergará este lunes una de las primera reuniones vecinales con representantes del Ejecutivo local Chechu Río

El Gobierno local ribeirense promueve la celebración de una serie de reuniones vecinales con la finalidad de fomentar la participación ciudadana en la acción del Ayuntamiento, poniendo en común necesidades y dudas, además para explicar actuaciones que sobre infraestructuras y servicios se lleven a cabo, para hacer que se sienta foco de la política municipal y tome parte en ella. Los primeros encuentros se programaron para este lunes. 19 de enero, en la Casa do Mar de Corrubedo (18.30) y en la casa de cultura de Olveira (20.00)

Por otro lado, la Administración local adjudicó las ayudas a deportistas individuales no profesionales correspondientes al año pasado para fomentar la práctica y el rendimiento deportivo. Suponen un importe total de 14.000 euros repartidos en 20 bolsas en distintas cuantías según la puntuación obtenida en el baremo según criterios de palmarés, continuidad y categoría en 2024.