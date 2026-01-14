El libro de Daniel Bravo con una aproximación histórica al pósito aguiñense será presentado este viernes en la lonja de la parroquia

Imagen de la portada del libro de David Bravo sobre el pósito aguiñense

La lonja de Aguiño albergará este viernes, 16 de enero, a las 17.00 horas, la presentación del libro ‘O pósito de pescadores de Carreira-Aguiño (1924-1944). Aproximación histórica ao litoral de Arousa Norte’ de Daniel Bravo Cores, y que es el primer trabajo referido a una entidad social de esas características en Galicia. Será un acto en el que, además del autor, está previsto que participen la conselleira do Mar, Marta Villaverde Acuña; la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro Fernández; el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Carreira-Aguiño, José Antonio Santamaría Sampedro; el coordinador de la edición, Ciprián Rivas Fernández, y el fotógrafo Antonio Parada Mariño.

Desde la organización de este acto se señala que esta publicación posiblemente sea la primera aproximación histórica a una entidad social de estas características en Galicia, "que actúa como fonte para estudos posteriores onde se abarca unha realidade unida ao desenvolvemento desta comunidade que conta co litoral peninsular máis extenso do Estado". Y añaden que aproximarse a esta realidad significa recoger los acontecimientos que desarrollaron la vida de una cofradía marinera que cumplió 100 años.

Además, destaca de Daniel Bravo, autor del libro, que es un investigador con obra publicada sobre el municipio, estudiando el origen histórico, las corporaciones municipales y los alcaldes, además de realizar estudios sobre el barroco de Boiro "e agora enceta unha nova obra, adentrándose na vida dunha organización mariñeira onde seu pai exerceu como secretario, reflectindo nela os seus primeiros vinte anos de vida", puntualizó.