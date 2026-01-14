Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

El libro de Daniel Bravo con una aproximación histórica al pósito aguiñense será presentado este viernes en la lonja de la parroquia

Chechu López
14/01/2026 00:29
Imagen de la portada del libro de David Bravo sobre el pósito aguiñense
Imagen de la portada del libro de David Bravo sobre el pósito aguiñense
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

La lonja de Aguiño albergará este viernes, 16 de enero, a las 17.00 horas, la presentación del libro ‘O pósito de pescadores de Carreira-Aguiño (1924-1944). Aproximación histórica ao litoral de Arousa Norte’ de Daniel Bravo Cores, y que es el primer trabajo referido a una entidad social de esas características en Galicia. Será un acto en el que, además del autor, está previsto que participen la conselleira do Mar, Marta Villaverde Acuña; la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro Fernández; el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Carreira-Aguiño, José Antonio Santamaría Sampedro; el coordinador de la edición, Ciprián Rivas Fernández, y el fotógrafo Antonio Parada Mariño.

Desde la organización de este acto se señala que esta publicación posiblemente sea la primera aproximación histórica a una entidad social de estas características en Galicia, "que actúa como fonte para estudos posteriores onde se abarca unha realidade unida ao desenvolvemento desta comunidade que conta co litoral peninsular máis extenso do Estado". Y añaden que aproximarse a esta realidad significa recoger los acontecimientos que desarrollaron la vida de una cofradía marinera que cumplió 100 años.

Además, destaca de Daniel Bravo, autor del libro, que es un investigador con obra publicada sobre el municipio, estudiando el origen histórico, las corporaciones municipales y los alcaldes, además de realizar estudios sobre el barroco de Boiro "e agora enceta unha nova obra, adentrándose na vida dunha organización mariñeira onde seu pai exerceu como secretario, reflectindo nela os seus primeiros vinte anos de vida", puntualizó.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El alcalde de O Grove, José cacabelos, durante una sesión Plenaria

Cacabelos niega un cisma en el gobierno: "Entrarán nuevos compañeros para seguir trabajando"
C. Hierro
Daniel Castro en el papel de Jesucristo, el año pasado, durante la escenificación de la última cena

Dimisión en bloque y amenaza de pérdida del sello turístico
Beni Yáñez
Algunos de los socios de Ollares de Portonovo tras un taller

Ollares de Portonovo celebra quince años retratando el paisaje y la vida de Sanxenxo
C. Hierro
El ideal gallego

El PP de Pontecesures exige que el gobierno local adopte medidas contra los vertidos en el río Ulla
Fátima Pérez