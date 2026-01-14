Dos empresas pujan por crear un mirador-punto de interpretación de la tradición pesquera y del paisaje en la antigua salazón de Punta Castro

La obra de mirador-punto de interpretación se acometerá en la antigua fábrica de salazón de Punta Castro y su entorno Chechu Río

Dos empresas, concretamente Excavaciones Nima SL y Sonense de Granitos SL, presentaron sus ofertas para hacerse con el contrato que el Ayuntamiento de Ribeira sacó a licitación por importe de 143.848 euros, y un plazo de realización de tres meses, para la ejecución de las obras del proyecto de diseño y construcción de un mirador-punto de interpretación del paisaje y de tradiciones pesqueras en Punta Castro, en Castiñeiras. Una de las propuestas económicas formuladas asciende a 139.150 euros, lo que supone una rebaja de 4.698 euros (-3,27%) respecto al presupuesto inicial, mientras que la otra plantea acometer esa intervención por un total de 136.656 euros, es decir, 7.192 euros menos (-5%) del precio por el que se alió a contratación.

El acta de la mesa de contratación de la apertura de las ofertas de las licitadoras contempla que la empresa que presentó la oferta económicamente más ventajosa presenta de forma incompleta su declaración responsable, según el modelo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, al no indicar en la misma si va a recurrir a las capacidades de otras entidades o no lo va a hacer. Entendiendo que se trata de una cuestión que es subsanable, el Ayuntamiento le ha otorgado a esa compañía licitadora un plazo de tres días, a contar desde el envío de la comunicación correspondiente en la que le requiere su enmienda, para que presente a través del registro general electrónico de entrada en dicha Administración municipal su declaración responsable completa.

Divulgar la historia

El Ayuntamiento promueve dicha construcción para dedicarla a la divulgación de la historia de ese tipo de industria y de las tradiciones de las actividades pesqueras y salazoneras. Es por ello que plantea llevar a cabo la rehabilitación y consolidación del edificio, ya no sólo para su preservación como testimonio de la historia local, sino también para su revalorización como recurso turístico y educativo. El proyecto buscará la conservación de ese valioso industrial y patrimonio cultural, preservando ese edificio histórico, evitando su deterioro y pérdida irreversible. Igualmente, se buscará impulsar la identidad local y reforzar el sentido de pertenencia y orgullo en los habitantes locales. Se cree que fomentará el turismo y dinamización económica, pues atraerá visitantes; y que se potenciará la divulgación y educación.