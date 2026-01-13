Rueda anuncia en Ribeira un millón de euros en ayudas para promover prácticas sostenibles en chiringuitos de playa en Galicia

Los arquitectos de los tres proyectos premiados se hicieron la foto de familia con Alfonso Rueda, Ángeles Vázquez y María Sampedro a la conclusión del acto Chechu Río

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunció esta mañana en el auditorio de Ribeira que el Gobierno gallego destinará este año un millón de euros a ayudas para promover prácticas sostenibles en los chiringuitos del litoral autonómico, favoreciendo a la vez la transición hacia unos establecimientos más eficientes, accesibles e integrados en el paisaje. “Con respecto, con agarimo, con tradición, tamén con modernidade, hai que seguir vivindo do e no litoral”, aseguró el máximo dirigente gallego durante su intervención tras procederse a la entrega de los tres premios y presentación de los proyecto galardonados en el concurso de ideas convocado polo la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático para diseñar un prototipo biosostenible de ese tipo de instalaciones temporales y que sirva de modelo de referencia para futuros establecimientos de ese tipo.

“Galicia é moi diversa e o seu litoral tamén, polo que non se trata de uniformar, non queremos que todo sexa igual xa que sería un erro; o que queremos é que o valor de cada terreo se vexa realzado e iso pódese conseguir a través de arquitectura”, afirmó Rueda Valenzuela, que estuvo acompañado en ese acto por la conselleira Ángeles Vázquez y de la alcaldesa María Sampedro, y que reafirmó el compromiso del Ejecutivo gallego de avanzar hacia un modelo más respetuoso y homogéneo que compatibilice la actividad económica con la conservación del entorno, tal y como establece la Lei de Ordenación e Xestión Integrada do Litoral de Galicia (Loxilga).

A este respecto, el presidente de la Xunta puso en valor el camino iniciado el pasado 1 de julio, cuando Galicia pasó a ejercer la gestión y ordenación plena de su litoral. “Estamos a tomarnos moi en serio esta competencia; cando a pedimos era porque criamos que desde aquí podíase xestionar mellor e preservar o noso litoral”, insistió Alfonso Rueda, quien apuntó que gracias a esa normativa, la Xunta ya está tramitando las solicitudes para obtener autorización para instalaciones, actividades, eventos y servicios de temporada y playa en toda la franja costera gallega -y, por primera vez, en la zona de dominio público marítimo-terrestre- para este año, con la importante novedad para el sector como es que los chiringuitos podrán operar de modo opcional, y de forma ininterrumpida, desde el Viernes de Dolores, con el que comenzará la Semana Santa hasta el 31 de octubre.

Más medidas

“Para aqueles que queiran, insisto, pero os que crean que poden alongar, respectando a contorna e dando vida económica aos sitios onde están, este ano van poder facelo”, subrayó el presidente. “E seguiremos tomando medidas deste tipo, xa que somos os primeiros interesados en coidar o noso litoral, que é tanto como preservar unha parte moi importante desa Galicia Calidade”, alegó Rueda.

En relación a la nueva línea de ayudas anunciada por Alfonso Rueda y que se convocará a finales de este mes, precisó que tiene por finalidad facilitar que los propietarios que quieran renovar sus negocios puedan adoptar los diseños premiados, como el proyecto ganador -12.000 euros-, denominado ‘Do mar ao furancho’ de los madrileños Emilio José Granda Caicedo y Santiago Ramos de Teresa. El proyecto que resultó segundo clasificado, que obtuvo 10.000 euros de premio, fue 'Módulo, serie e litoral' de Fuertes Penedo Arquitectos; y el tercero, dotado con 8.000 euros, fue a manos de Carlos Quintáns Eiras y Miguel Mosquera García por 'Secadoiro'.

Proyecto redactado

Al hacerlo así, los hosteleros tendrán ya un proyecto redactado, sin tener que asumir los gastos por ese concepto, además de que se garantiza que la instalación sea homogénea, accesible y respetuosa con las Directrices da Paisaxe. Así, esa orden de ayudas buscará fomentar que en esos establecimientos de temporada se empleen materiales reutilizables, reciclados, de bajo impacto ambiental o con certificación ecológica tanto en la instalación de estructuras, suelos y paneles como en los elementos que proporcionen sombra y protección solar, o en el mobiliario.

Desde la Xunta de Galicia se indicó que también serán subvencionables actuacións dirigidas tanto a la reducción y correcta gestión de los residuos, como al aforro energético y de agua. Por último, se financiarán acciones que promuevan la accesibilidad universal mediante soluciones respetuosas con el entorno y la integración paisajística. Y en lo que se refiere a las cuantías, la ayuda podrá cubrir hasta el 50% del proyecto subvencionable, con una inversión mínima por solicitud de 1.500 euros y una ayuda máxima por proyecto de 10.000 euros. En el caso de la adaptación integral a los prototipos de chiringuito biosostenible del concurso de ideas, la ayuda podrá alcanzar el 70% de la inversión subvencionable con una cuantía máxima de 20.000 euros.