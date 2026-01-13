La curva prolongada de Palmeira de la Autovía do Barbanza fue escenario de nuevos accidentes de tráfico por salidas de vía

Un Renault Clío sufrió importantes daños en una salida de vía en el kilómetro 37,500 de la AG-11, en Palmeira Chechu Río

El tramo comprendido entre los kilómetros 36 y 38 de la calzada en dirección hacia Ribeira de la Autovía está siendo escenario en las últimas semanas de un buen número de accidentes, en su mayoría a causa de salidas de vía, y en la mayoría de los casos los conductores manifestaron que desconocían las razones por las que habían perdido el control de sus vehículos o bien lo achacaron a algún problema en el vial. Ayer sucedió lo mismo con dos coches siniestrados.

En el primero de ellos, que acabó con las conductoras de un Renault Clío y un Ford Focus trasladadas a Urxencias del Hospital do Barbanza por una ambulancia asistencial del 061 con base en Boiro. Al parecer, el accidente se produjo cuando la automovilista del primer coche perdió su control cuando estaba a punto de rebasar por completo esa larga curva y se salió de la vía por el margen izquierdo, impactó contra la mediana de hormigón, para luego salir rebotada contra el guardarraíl del margen derecho y seguir desplazándose hasta que se detuvo más adelante junto a la mediana. La automovilista estaba bastante nerviosa y tenía dolor cervical.

Choque

A continuación, un Ford Focus que circulaba por la misma calzada de la AG-11 trató de esquivar al Renault Clío, pero la reacción de la conductora no fue suficiente para evitar la colisión y se produjo el impacto con el lateral izquierdo de la parte delantera de su coche contra el otro vehículo. Inicialmente, la mujer que iba a los mandos del Ford Focus manifestó que se encontraba bien, pero minutos empezó a marearse y tener dolores, por lo que se decidió llevarla al hospital comarcal para su evaluación.

Además del 061, al lugar acudió personal de mantenimiento de la AG-11 que señalizó el accidente e hizo indicaciones a que los demás usuarios de la vía para que aminorasen la velocidad y se dirigieran por el carril izquierdo. También acudieron Bomberos y GAEM de Ribeira y dos patrullas de la Policía Local ribeirense.

Otra salida de vía

Cuando esos medios estaban esperando a la llegada de la patrulla de la Guardia Civil de Tráfico de Santiago de Compostela para la instrucción del atestado, aproximadamente medio kilómetro antes se registró otro accidente, también por una salida de vía. En este caso fue un Mini, cuya conductora manifestó que se encontraba bien, aunque estaba algo nerviosa por lo sucedido.

Además, esta automovilista manifestó que tenía sospechas de que hubiera algo en el pavimento que la hiciera resbalar, pues iba despacio para adaptar la velocidad a la meteorología, con lluvia y fuertes rachas de viento. Los servicios de emergencias que acudieron a atender ese nuevo siniestro apuntaron que pudieron ser estas últimas las que ocasionaron ambos accidentes de tráfico.