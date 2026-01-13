Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Gobierno local y oposición cruzan reproches hacia la Xunta y el Gobierno español en relación a sus aportaciones al SAF de Ribeira

Chechu López
13/01/2026 06:30
El pleno aprobó por unanimidad la participación del Concello en el POS+Adicional 1/2026, a través del que la Diputación apòrtará 153.000 euros para gastos sociales extraordinarios
El pleno aprobó por unanimidad la participación del Concello en el POS+Adicional 1/2026, a través del que la Diputación apòrtará 153.628 euros para gastos sociales extraordinarios
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

El pleno extraordinario de la corporación municipal ribeirense celebrado ayer aprobó por unanimidad la participación del Ayuntamiento en el POS+Adicional 1/2026 de la Diputación de A Coruña, que aporta 153.628 euros con los que se financiará parte de los 1.335.000 euros de gastos sociales extraordinarios previstos para este año. En esta previsión se contemplan 118.528 euros de los 1,3 millones presupuestados de aportación municipal al Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en su modalidad de dependencia.

Igualmente, se contempla la dotación y ampliación económica para ayudas de emergencia y necesidad social por 25.000 euros, y creación del servicio de respiro y conciliación familiar a unidades de convivencia que carezcan de medios económicos para asegurar la cobertura de esas necesidades, con 10.000 euros, y que es una novedad que se introduce “para coidar aos que coidan”, declaró la alcaldesa.

Junto a la aportación de la institución provincial, el Ayuntamiento prevé otros ingresos de 900.000 euros para contribuir a sufragar la referida inversión en materia social. María Sampedro, manifestó que su Gobierno se tiene que dedicar a invertir en personas y servicios que mejoren sus vidas. Los portavoces del PSOE y el BNG, Francisco Suárez-Puerta y Luis Pérez, respectivamente, reprocharon que la Xunta de Galicia no cumple con la Ley de Dependencia al sostener que no sufraga la parte que le corresponde del SAF y que tiene que ser la Administración local la que deba asumirla.

 En una línea muy similar,  Juan Luis Furones, edil del grupo mixto, manifestó que habría que exigirle a la Xunta que asuma sus competencias, que se haga cargo del coste íntegro del SAF, pues subrayó que "vai sendo hora de emendar esos erros". Por su parte, su compañera Tania Redondo, que anunció su voto favorable "por responsabiloidade institucionmal e compromiso social", sostuvo que va a ser exigente con la ejecución de ese gasto y pedirá transparencia y que esas ayudas lleguen a quienes las necesitan

La portavoz del PP, Ana Barreiro, que ratificó que la Xunta de Galicia sufragará el gasto del personal técnico de refuerzo que será contratado, afirmó que la Administración autonómica gallega aportó 830.000 euros para el SAF, precisando que ello supone el 65% de la financiación de ese servicio. Por su parte, la primera edila ribeirense sostuvo que, "evidentemente, eu vou a reclamarlle á Xunta de Galicia que nos pague máis, pero tamén hai que esixirlle ao Goberno central que pague o que debe".

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Un Renault Clío sufrió importantes daños en una salida de vía en el kilómetro 37,500 de la AG-11, en Palmeira

La curva prolongada de Palmeira de la Autovía do Barbanza fue escenario de nuevos accidentes de tráfico por salidas de vía
Chechu López
Diego Iglesias celebra con Tiko un gol en Burgáns

El gol en el Club Juventud Cambados sigue en los mismos pies, los de Diego Iglesias
María Caldas
La senda tendrá una longitud de más de medio kilómetro y un ancho de 2,02 metros

La senda Alende-A Espedregueira requerirá de la compra de 28 predios para su ejecución
Fátima Pérez
El ideal gallego

El Ayuntamiento de Boiro destinará el 77,8% de los 127.549 euros del POS+ Social Adicional a gasto corriente
Chechu López