Gobierno local y oposición cruzan reproches hacia la Xunta y el Gobierno español en relación a sus aportaciones al SAF de Ribeira

El pleno aprobó por unanimidad la participación del Concello en el POS+Adicional 1/2026, a través del que la Diputación apòrtará 153.628 euros para gastos sociales extraordinarios

El pleno extraordinario de la corporación municipal ribeirense celebrado ayer aprobó por unanimidad la participación del Ayuntamiento en el POS+Adicional 1/2026 de la Diputación de A Coruña, que aporta 153.628 euros con los que se financiará parte de los 1.335.000 euros de gastos sociales extraordinarios previstos para este año. En esta previsión se contemplan 118.528 euros de los 1,3 millones presupuestados de aportación municipal al Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en su modalidad de dependencia.

Igualmente, se contempla la dotación y ampliación económica para ayudas de emergencia y necesidad social por 25.000 euros, y creación del servicio de respiro y conciliación familiar a unidades de convivencia que carezcan de medios económicos para asegurar la cobertura de esas necesidades, con 10.000 euros, y que es una novedad que se introduce “para coidar aos que coidan”, declaró la alcaldesa.

Junto a la aportación de la institución provincial, el Ayuntamiento prevé otros ingresos de 900.000 euros para contribuir a sufragar la referida inversión en materia social. María Sampedro, manifestó que su Gobierno se tiene que dedicar a invertir en personas y servicios que mejoren sus vidas. Los portavoces del PSOE y el BNG, Francisco Suárez-Puerta y Luis Pérez, respectivamente, reprocharon que la Xunta de Galicia no cumple con la Ley de Dependencia al sostener que no sufraga la parte que le corresponde del SAF y que tiene que ser la Administración local la que deba asumirla.

En una línea muy similar, Juan Luis Furones, edil del grupo mixto, manifestó que habría que exigirle a la Xunta que asuma sus competencias, que se haga cargo del coste íntegro del SAF, pues subrayó que "vai sendo hora de emendar esos erros". Por su parte, su compañera Tania Redondo, que anunció su voto favorable "por responsabiloidade institucionmal e compromiso social", sostuvo que va a ser exigente con la ejecución de ese gasto y pedirá transparencia y que esas ayudas lleguen a quienes las necesitan

La portavoz del PP, Ana Barreiro, que ratificó que la Xunta de Galicia sufragará el gasto del personal técnico de refuerzo que será contratado, afirmó que la Administración autonómica gallega aportó 830.000 euros para el SAF, precisando que ello supone el 65% de la financiación de ese servicio. Por su parte, la primera edila ribeirense sostuvo que, "evidentemente, eu vou a reclamarlle á Xunta de Galicia que nos pague máis, pero tamén hai que esixirlle ao Goberno central que pague o que debe".