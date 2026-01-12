Un gran colofón para las celebraciones patronales de la parroquia de Artes con una fiesta infantil y una chocolatada

Uno de los grupos de niños asistentes a la fiesta infantil en el Centro Recreativo de Artes posaron delante del escenario de DJ Manu Reiriz Chechu Río

Una fiesta infantil amenizada por DJ Manu Reiriz, con diversos talleres y mucha animación, así como la posterior degustación de un chocolate caliente con churros y bizcocho en el Centro Recreativo de Artes para todos los asistentes, entre los que había numerosos padres y familaisres de los chiquillos, fue el gran colofón a los festejos patronales de esa parroquia ribeirense. Se trató de una jornada que qye, después del tradicional lanzamiento de bombas de palenque, se dedicó a la Virxe do Rosario, en honor a la que se ofició una misa solemne cantada, con posterior procesión por los alrededores del templo de San Xián de Artes, después de que el miércoles se honró a San Xián y el sábado a San Roque.