Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Trasladadas en ambulancia al Hospital do Barbanza dos conductoras heridas en un accidente en la AG-11 en Palmeira

Uno de los coches implicados se salió de la vía e impactó contra la mediana, mientras que el otro no pudo esquivarlo y acabó chocando contra él

Chechu López
12/01/2026 14:36
Un Renault Clío se salió de la vía y tras impactar con la mediana de hormigón y salir rebotado al margen derecho, acabó deteniéndose en el carril izquierdo
Un Renault Clío se salió de la vía y tras impactar con la mediana de hormigón y salir rebotado al margen derecho, acabó deteniéndose en el carril izquierdo
Chechu Río
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Las conductoras de un Renault Clío y un Ford Focus fueron trasladadas esta mañana por una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 hasta el Hospital do Barbanza al resultar heridas como consecuencia de un aparatoso accidente de tráfico registrado a la altura del kilómetro 37 de la calzada en dirección hacia Ribeira de la Autovía do Barbanza. 

Fue un particular el que en torno a las 12.45 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que se había registrado ese siniestro y que podría haber personas heridas. Con la información facilitada, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del suceso a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos, al Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) y a la Policía Local, todos ellos de Ribeira, así como a la empresa de mantenimiento de la AG-11 y a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela.

Al parecer, el accidente se produjo cuando la conductora de un Renault Clío perdió el control de su vehículo por razones que se desconocen y se salió de la vía por el margen izquierdo e impactó contra la mediana de hormigón, para seguidamente salir rebotada hacia el margen contrario y siguió desplazándose hasta que se detuvo más adelante junto a la mediana de hormigón. La automovilista estaba bastante nerviosa por lo sucedido y se quejaba de dolor cervical.

A continuación, un Ford Focus que circulaba por la misma calzada de la AG-11 trató de esquivar al Renault Clío, pero la reacción de la conductora no fue suficiente para evitar la colisión y fue cuando se produjo un impacto con su el lateral izquierdo de la parte delantera de su coche contra el otro vehículo. Inicialmente, la mujer que iba a los mandos del Ford Focus manifestó que se encontraba bien, pero pasados unos minutos empezaron los dolores y se decidió que fuera llevada al complejo asistencial ubicados en el lugar de Salmón, en la parroquia ribeirense de Oleiros para su evaluación. 

El persona de mantenimiento de la Autovía do Barbanza señalizó el accidente y, además de hacer indicaciones para que los demás usuarios de la vía aminorasen la velocidad, se les dirigió hacia el carril izquierdo, que estaba libre, para que pudieran continuar circulando. Pese a  que el propietario de uno de los vehículos visó a la grúa para retirar el coche, todsavía no se pudo sacar de allí, pues se está a la espera de la llegada de una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico para que instruya el atestado.

Un Ford Focus sufrió daños en el lateral izquierdo de su parte delantera al no poder esquivar al otro coche siniestrado
Un Ford Focus sufrió daños en el lateral izquierdo de su parte delantera al no poder esquivar al otro coche siniestrado
Chechu Río
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

La protesta se desarrolló dentro de la lonja de Cambados

Grito agónico de la flota: “Se queren botarnos do mar, esta é a fórmula”
Fátima Frieiro
Material incautado en la intervención

Desarticulan un punto negro de venta de drogas en el centro de Vilagarcía
Fátima Frieiro
Vistas generales de la plaza de O Castro

Venta de vapeadores, sin licencia y con los extintores caducados: las irregularidades detectadas en un local de O Castro, en Vilagarcía
Olalla Bouza
El Puebla celebra la victoria a domicilio

El Puebla FC da un golpe de autoridad en su visita al Órdenes
María Caldas