Trasladadas en ambulancia al Hospital do Barbanza dos conductoras heridas en un accidente en la AG-11 en Palmeira

Un Renault Clío se salió de la vía y tras impactar con la mediana de hormigón y salir rebotado al margen derecho, acabó deteniéndose en el carril izquierdo Chechu Río

Las conductoras de un Renault Clío y un Ford Focus fueron trasladadas esta mañana por una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 hasta el Hospital do Barbanza al resultar heridas como consecuencia de un aparatoso accidente de tráfico registrado a la altura del kilómetro 37 de la calzada en dirección hacia Ribeira de la Autovía do Barbanza.

Fue un particular el que en torno a las 12.45 horas contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que se había registrado ese siniestro y que podría haber personas heridas. Con la información facilitada, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado del suceso a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos, al Grupo de Atención ás Emerxencias Municipal (GAEM) y a la Policía Local, todos ellos de Ribeira, así como a la empresa de mantenimiento de la AG-11 y a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela.

Al parecer, el accidente se produjo cuando la conductora de un Renault Clío perdió el control de su vehículo por razones que se desconocen y se salió de la vía por el margen izquierdo e impactó contra la mediana de hormigón, para seguidamente salir rebotada hacia el margen contrario y siguió desplazándose hasta que se detuvo más adelante junto a la mediana de hormigón. La automovilista estaba bastante nerviosa por lo sucedido y se quejaba de dolor cervical.

A continuación, un Ford Focus que circulaba por la misma calzada de la AG-11 trató de esquivar al Renault Clío, pero la reacción de la conductora no fue suficiente para evitar la colisión y fue cuando se produjo un impacto con su el lateral izquierdo de la parte delantera de su coche contra el otro vehículo. Inicialmente, la mujer que iba a los mandos del Ford Focus manifestó que se encontraba bien, pero pasados unos minutos empezaron los dolores y se decidió que fuera llevada al complejo asistencial ubicados en el lugar de Salmón, en la parroquia ribeirense de Oleiros para su evaluación.

El persona de mantenimiento de la Autovía do Barbanza señalizó el accidente y, además de hacer indicaciones para que los demás usuarios de la vía aminorasen la velocidad, se les dirigió hacia el carril izquierdo, que estaba libre, para que pudieran continuar circulando. Pese a que el propietario de uno de los vehículos visó a la grúa para retirar el coche, todsavía no se pudo sacar de allí, pues se está a la espera de la llegada de una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico para que instruya el atestado.