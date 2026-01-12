Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

Una conductora resulta ilesa tras salirse de la vía su coche, que impactó contra la mediana de hormigón de la Autovía do Barbanza, en Ribeira

El siniestro se registró en medio de la trazada de una curva prolongada a la derecha y la conductora implicada dijo que iba despacio y que algo en el pavimento pudo ser lo que la sacó de la calzada

Chechu López
12/01/2026 22:03
Un Mini se salió de la vía en el kilómetro 37 de la AG-11, chocó contra la mediana de hormigón, salió despedido hacia el margen derecho y quedó parado fuera de los carriles de circulación
La calzada en dirección hacia Ribeira de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 37, en la parroquia ribeirense de Palmeira, fue escenario pasada la una de esta tarde de un accidente de tráfico. Consistió en una salida de vía de un vehículo de la marca Mini cuando circulaba por la trazada de una curva hacia la derecha y que, seguidamente, impactó contra la mediana de hormigón, para salir despedido hacia el margen derecho, quedando parado entre el arcén y la cuneta y a muy poca distancia del inicio de un tramo de guardarraíl.

Hasta el lugar acudió en un primer momento, una patrulla de la Policía Local de Ribeira que estaba atendiendo otro siniestro registrado, aproximadamente, media hora antes, y se interesó por la conductora, que manifestó que se encontraba bien, salvo que podría tener en la parte inferior de su rostro una quemadura producida por la explosión del airbag como consecuencia del impacto contra el referido muro. Los agentes municipales estuvieron señalizando el accidente, haciendo indicaciones al resto de usuarios para que redujesen la velocidad, al igual que a través de la rotativa de un vehículo de la empresa de mantenimiento de la AG-11.

También acudió posteriormente la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, que había estado atendiendo el otro siniestro referido, y que contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo que había sucedido, precisando que no había personas heridas. Al lugar también se desplazó la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que se encarga de instruir el atestado..

La conductora del Mini manifestó que se encontraba bien, aunque estaba algo nerviosa por lo sucedido. También dijo que tenía sospechas de que hubiera algo en el pavimento que provocó que su coche resbalase, pues precisó que circulaba despacio para adaptar la velocidad a la meteorología, con lluvia y fuertes rachas de viento. Los servicios de emergencias que acudieron a atender ese nuevo siniestro apuntaron que pudo ser el viento lateral el que ocasionó tanto esta salida de vía como la que se registró 500 metros más adelante y media hora antes.

Un Mini se salió de la vía en el kilómetro 37 de la AG-11, chocó contra la mediana de hormigón, salió despedido hacia el margen derecho y quedó parado fuera de los carriles de circulación
