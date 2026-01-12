Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

Dolores Rivera Soto cumplió viernes cumplió 105 años y sigue siendo la vecina más lonjeva de Ribeira

Recibió la visita y felicitación de la alcaldesa, María Sampedro, y del edil Vicente Mariño, que le entregaron un ramo de flores como obsequio institucional y conversaron con ella

Chechu López
12/01/2026 15:59
Dolores Rivera Soto cumplió 105 años el pasado viernes y sigue siendo la mujer más longeva de Ribeira
Dolores Rivera Soto cumplió 105 años el pasado viernes y sigue siendo la mujer más longeva de Ribeira
Cedida
Dolores Rivera Soto, que el pasado viernes cumplió 105 años, sigue siendo la mujer más longeva de Ribeira, y con tal motivo recibió la visita y felicitación por parte de la alcaldesa, María Sampedro, y del concejal de Servizos Sociais, Vicente Mariño, que le entregaron un ramo de flores como obsequio institucional, además de compartir con ella una amena conversación. 

Esta centenaria, que nació el 9 de enero de 1921 en la parroquia de Barbantes en la localidad ourensana de Cenlle, se trasladó a vivir a Ribeira al casarse con Ernesto Valeiras, cuya familia era propietaria de una fábrica de conservas situada en el lugar de O Touro, tiene tres hijos, siete nietos y diez biznietos. 

Afición por su familia

Comentó que una de sus grandes aficiones es disfrutar de su familia, con la que aprovecha para salir a pasear en verán por O Touro, un lugar por el que siente predilección desde su llegada a la capital barbanzana, no sólo por ser el espacio en el que se asentó el negocio familiar, sinó también por ser la playa elegida para pasar la época estival. Otro de los intereses de esta vecina es la música, en la que tiene estudios de piano. 

Y Dolores Rivera recordó que hasta que la salud se lo permitió, siempre llevó un estilo de vida muy activo, con mucho cuidado en la alimentación, saliendo a caminar y yendo a la playa, que pueden ser los secretos de su longevidad.

