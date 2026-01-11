Veinticinco personas solicitan plaza en el CIFP ‘Coroso’ de Ribeira para cursar Formación Profesional Acelerada

El CIFP 'Coroso' es uno de los centros en lo que se han ofertado plazas de Formación Profesional Acelerada Chechu Río

Veinticinco estudiantes solicitaron plaza para cursar en el CIFP ‘Coroso’, de Ribeira, la segunda edición de la Formación Profesional Acelerada, que dará comienzo este mes. Se trata de 18 personas que desean matricularse en el ciclo superior de Xestión Loxística e Comercial na Industria Alimentaria y 7 en el ciclo superior de Control de Calidade na Industria Alimentaria, según informó ayer la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional.

Se trata de una modalidad de formación rápida, que se realiza tanto en el centro educativo como en la empresa, concentrada en un periodo de tiempo de entre 4 y 6 meses de duración, en función del ciclo de que se trate, y en la que se puede alcanzar una certificación profesional en un corto periodo de tiempo. Presenta una doble ventaja para alumnos y empresas, pues los matriculados disponen de una vía rápida de formación para el acceso al mercado laboral, y las empresas tienen un acceso más ágil al personal cualificado, sobre todo en aquellos sectores con mayor demanda.

En esta segunda edición se ofertaron 506 plazas -hubo 198 solicitudes- en una quincena de centros integrados de 12 localidades en las cuatro provincias gallegas y en sectores de alta demanda de empleo, como es la referida de Industria Alimentaria que se imparte en el CIFP ‘Coroso’. El periodo de reclamación estará abierto hasta el miércoles 13, y los admitidos deberán formalizar su matrícula del 16 al 23 a través del Portal Educativo.