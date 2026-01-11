Ribeira prevé destinar 1,33 millones a gastos sociales corrientes extraordinarios, de los que solicitará 153.628 a través del POS+Adicional

El departamento municipal de Servizos Sociais tiene su sede en la Praza 8 de Marzo Chechu Río

El Ayuntamiento de Ribeira prevé destinar este año a gastos sociales corrientes extraordinarios la cantidad de 1.335.000 euros, para cuya financiación solicitará su participación en el POS+Adicional 1/2026 de la Diputación de A Coruña, dentro del Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal (Plan Único dos Concellos). El importe que le pedirá por ese concepto a la institución que preside Valentín González Formoso asciende a 153.628 euros. Ese será el único asunto que está previsto que se abordará en el pleno extraordinario de la corporación municipal ribeirense que se convocó para mañana, a las dos y media de la tarde, en el salón de sesiones del consistorio provisional.

Además, la Administración local realiza una estimación por importe de 900.000 euros a través de otros ingresos públicos o privados, ya sea por tasas, precios públicos u otras aportaciones, excluyéndose la aportación de la Diputación coruñesa. Ese importe se corresponde con los ingresos procedentes de la Xunta de Galicia y el copago de las personas usuarias. Además, el Ayuntamiento ribeirense realiza una estimación de 435.000 euros -importe resultante de restar la previsión de otros ingresos de la total de los gastos sociales corrientes extraordinarios- a financiar por parte de la propia Administración local.

La mayor dotación económica de la previsión de gastos sociales corrientes extraordinarios, que asciende a 1,3 millones de euros, será para cubrir la aportación al Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en la modalidad de dependencia. Además, se destinarán 25.000 euros a la ampliación y dotación de las partidas municipales para ayudas de emergencia y necesidad social para las unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad o valoradas por los servicios sociales comunitarios. Y destinará 10.000 euros para la creación o ampliación de los servicios correspondientes al respiro y la conciliación familiar a unidades de convivencia que carezcan de medios económicos suficientes para asegurar la cobertura de esas necesidades.