La VII Milla Solidaria ‘Heroínas de Sálvora’ de Aguiño recaudó 543 euros a favor de la entidad Ágape

La alcaldesa, María Sampedro, y el concejal de Deportes, Álex Vidal, hicieron entrega del cheque simbólico por ese importe a la presidenta de la asociación, Ana Ruth Arnoso

La VII Milla Solidaria ‘Heroínas de Sálvora’ de Aguiño recaudó 543 euros a favor de la Asociación Galega para o Acompañamento Persoal e Educativo (Ágape). Fueron la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, y el concejal de Deportes, Álex Vidal, los encargados de hacer entrega del cheque simbólico con ese importe económico a su presidenta, Ana Ruth Arnoso.

Ese fue el resultado de las aportaciones de las 200 personas inscritas en esa cita que combina los aspectos deportivo y benéfico y que tradicionalmente se desarrolla a comienzos del mes de enero en conmemoración del hundimiento del vapor-correo ‘Santa Isabel’ en el litoral de la isla de Sálvora, que tuvo lugar en la madrugada del 2 de enero de 2026 de 1921, y en el que cuatro mujeres se echaron a la mar para rescatar a los supervivientes de ese naufragio y que, por lo tanto, tuvieron un papel transcendental en esa tragedia.

"Toda axuda é importante para o labor diario e vital que realiza o noso tecido asociativo. E aquí tamén se demostrou a solidariedade do pobo participando nunha cita que, nesta ocasión, recadou fondos a favor de Ágape. É loable este xesto por parte da cidadanía, así como o traballo de Abrahan Benítez, promotor do evento", manifestó la primera edila. Según indicó Ana Ruth Arnoso, esos fondos contribuirán a mejorar los servicios que ofrece Ágape a las personas que forman parte de esta entidad y que, en consecuencia, redundará positivamente en el conjunto de la ciudadanía.