La inauguración de la exposición ‘Hábitats: Relatos do habitado’ abre los actos de los 25 años del Museo de Artes do Gravado

El Museo do Gravado albergó la inauguración de la muestra con 37 obras Chechu Río

‘Hábitats: Relatos do habitado” de la viguesa Rosa García, se convierte en la primera actividad del 25 aniversario del Museo de Artes do Gravado. Quienes visiten la exposición, como lo hicieron ayer 50 personas en su inauguración -contó con el respaldo del delegado territorial de Cultura de la Xunta, Severino Álvarez; la diputada de Cultura Natividad González, y la alcaldesa María Sampedro-, pueden percibir su originalidad formal y conceptual, que lleva de las imágenes a la profunda reflexión, a resituarse ante el espacio, a pensar en los lugares que se habitan, a la memoria y al refugio, “pero tamén ao desacougo, á indeterminación e nos abre perspectivas de pensamento”, afirmó su director, Pastor Rodríguez.

Se trata de una reflexión en tres series sobre el espacio, que se convierte en lugar por la mirada humana, por habitarlo, deshabitarlo y también cohabitarlo. La primera, ‘Impares’, presenta las otras formas de habitar un espacios, “desde as diásporas sociais, o aniñamento que nos protexe, que nos permite habitar o deshabitado, conservar a memoria, enraizarnos. Facer un refuxio da nada, lograr un construto para a pertenza”, precisó Rodríguez. “Domus Domina” hace pensar en la profunda relación entre la mujer y el hogar, en un diálogo entre el cuerpo y el espacio, en el que la mujer ordena, reescribe lo íntimo y busca asentar la intimidad. Y ‘Bosques e Mareas’ lleva a la reflexión sobre memoria, tiempo, inestabilidad y espacio convertido en paisaje que construye un territorio y que la memoria modela en su movimiento. “Las mareas son ese perpetuo movimiento, el construir y deconstruír, un lugar de memoria y olvido”, dijo la autora.

