Ribeira

Artes dedicó la jornada de ayer a honrar a San Roque dentro del programa de sus fiestas patronales

Hoy será la última jornada y se dedicará a la Virxe do Rosario, habrá una fiesta infantil con discoteca móvil y animación y se servirá chocolate con churros y bizcocho en el Centro Recreativo de Artes

Chechu López
11/01/2026 07:30
La procesión con la imagen de San Roque salió después de oficiarse una misa solemne cantada en su honor

Chechu Río
Después de que el miércoles se celebró el día grande de las fiestas patronales de Artes, con una jornada dedicada a San Xián, ayer se retomaron esos festejos que, en esta ocasión, honraron a San Roque con una misa solemne cantada en la iglesia parroquial, que estuvo seguida de la procesión acompañada del grupo de gaitas Os Liantes. La jornada, que había empezado con el lanzamiento de las tradicionales bombas de palenque, remató con una verbena del grupo Nostalgias en el Centro Recreativo de Artes.

Y para la jornada de hoy, domingo 11 de enero, último día de las fiestas patronales de Artes, se volverán a lanzar bombas de palenque, a partir de la una de la tarde dará comienzo una misa solemne en honor a la Virxe do Rosario, y a las cinco de la tarde tendrá lugar una fiesta infantil con discoteca móvil y animación, así como se servirá chocolate con churros y bizcocho para los asistentes en el Centro Recreativo de Artes.



Chechu Río
