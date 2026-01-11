Artes celebra la festividad de su patrón, San Xián, con una misa solemne, procesión y verbena

La procesión con la imagen de San Xián tuvo lugar tras rematar la misa solemne Chechu Río

La parroquia ribeirense de Artes inició sus fiestas patronales en honor a San Xián, y que se prolongarán el fin de semana, pero con jornadas en las que se rendirá tributo a San Roque y Virxe do Rosario. Así, a primera hora de la jornada de ayer, se lanzaron las tradicionales bombas de palenque para anunciar dicha festividad y a las 10.00 empezaron las alboradas y pasacalles del grupo de gaitas ‘Os Liantes’ de Artes, mientras que a las doce y media del mediodía dio comienzo misa solemne en honor al patrón en la iglesia parroquial de Artes, y seguidamente salió en procesión la imagen del santo, en la que participaron representantes del Gobierno local, encabezados por la alcaldesa, María Sampedro. Y desde las diez menos cuarto de la noche tuvo lugar en el Centro Recreativo de Artes una verbena a cargo del dúo Os Trasnos.

Tras dos días de descanso, sin actividad alguna, la programación festiva se retomará este sábado, 10 de enero, con el lanzamiento de bombas de palenque para anunciar la festividad, de San Roque, en cuyo honor se oficiará una misa solemne cantada a partir de la una de la tarde en la iglesia parroquial, mientras que para las 21.45 horas está programado que empiece una verbena amenizada por el grupo Nostalgias en el Centro Recreativo de Artes. Por último, el domingo 11 se volverán a lanzar bombas de palenque, a las 13.00 horas dará comienzo una misa solemne y a las cinco de la tarde tendrá lugar una fiesta infantil con discoteca móvil y animación, así como se servirá chocolate con churros y bizcocho para los asistentes en el Centro Recreativo de Artes.