Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Artes celebra la festividad de su patrón, San Xián, con una misa solemne, procesión y verbena

La programación se retomará el sábado para honrar a San Roque, con Nostalgia en el baile nocturno, y el domingo se rendirá tributo a la Virxe do Rosario y habrá una fiesta infantil con DJ y animación

Chechu López
11/01/2026 06:55
La procesión con la imagen de San Xián tuvo lugar tras rematar la misa solemne
La procesión con la imagen de San Xián tuvo lugar tras rematar la misa solemne
Chechu Río
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

La parroquia ribeirense de Artes inició sus fiestas patronales en honor a San Xián, y que se prolongarán el fin de semana, pero con jornadas en las que se rendirá tributo a San Roque y Virxe do Rosario. Así, a primera hora de la jornada de ayer, se lanzaron las tradicionales bombas de palenque para anunciar dicha festividad y a las 10.00 empezaron las alboradas y pasacalles del grupo de gaitas ‘Os Liantes’ de Artes, mientras que a las doce y media del mediodía dio comienzo misa solemne en honor al patrón en la iglesia parroquial de Artes, y seguidamente salió en procesión la imagen del santo, en la que participaron representantes del Gobierno local, encabezados por la alcaldesa, María Sampedro. Y desde las diez menos cuarto de la noche tuvo lugar en el Centro Recreativo de Artes una verbena a cargo del dúo Os Trasnos.

Tras dos días de descanso, sin actividad alguna, la programación festiva se retomará este sábado, 10 de enero, con el lanzamiento de bombas de palenque para anunciar la festividad, de San Roque, en cuyo honor se oficiará una misa solemne cantada a partir de la una de la tarde en la iglesia parroquial, mientras que para las 21.45 horas está programado que empiece una verbena amenizada por el grupo Nostalgias en el Centro Recreativo de Artes. Por último, el domingo 11 se volverán a lanzar bombas de palenque, a las 13.00 horas dará comienzo una misa solemne y a las cinco de la tarde tendrá lugar una fiesta infantil con discoteca móvil y animación, así como se servirá chocolate con churros y bizcocho para los asistentes en el Centro Recreativo de Artes.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El departamento municipal de Servizos Sociais tiene su sede en la Praza 8 de Marzo

Ribeira prevé destinar 1,33 millones a gastos sociales corrientes extraordinarios, de los que solicitará 153.628 a través del POS+Adicional
Chechu López
Pénjamo durante un enfrentamiento en Burgáns

Pénjamo: "Tenemos que controlar la parte emocional y mostrar el trabajo colectivo en defensa"
María Caldas
El CIFP 'Coroso' es uno de los centros en lo que se han ofertado plazas de Formación Profesional Acelerada

Veinticinco personas solicitan plaza en el CIFP ‘Coroso’ de Ribeira para cursar Formación Profesional Acelerada
Chechu López
La procesión con la imagen de San Roque salió después de oficiarse una misa solemne cantada en su honor

Artes dedicó la jornada de ayer a honrar a San Roque dentro del programa de sus fiestas patronales
Chechu López