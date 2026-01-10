Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

Turismo de Galicia y Ayuntamiento de Ribeira estudian fórmulas para poner en valor los recursos de la capital barbanzana

Xosé Merelles y María Sampoedro coincidieron en la potencialidad del municipio para los miles de visitantes que llegan a Galicia atraídos por la programación musical de Concertos do Xacobeo

Chechu López
10/01/2026 11:01
Xosé Merelles y María Sampedro, acompañada de la concejala Ana Barreiro, mantuvieron una reunión de trabajo
El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, mantuvo una reunión con la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, con la que analizó diferentes líneas de trabajo para poner en valor los recursos turísticos de la capital barbanzana ¡con el objetivo de atraer a un mayor número de visitantes y generar riqueza que repercuta en la localidad.

Durante ese encuentro de trabajo, Xosé Merelles y María Sampedro repasaron varias fórmulas de colaboración que van en el camino de la revalorización de las infraestruturas turísticas existentes en el municipio ribeirense, así como la promoción de las fiestas locales y también el diseño e implementación de nuevos productos turísticos sobre la oferta existente en Ribeira.

El director de Turismo de Galicia la primera edila ribeirense también coincidieron en la potencialidad de la localidad que es cabecera de la comarca de O Barbanza para los miles de visitantes que llegan a Galicia atraídos por la programación musical bajo la marca Concertos do Xacobeo.

