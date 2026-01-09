Ayuntamiento de Ribeira y Sanidade escenifican la transferencia de la UCA a la comunidad autónoma

El personal de la UCA, junto al conselleiro de Sanidade, otros responsables de esa área y la alcaldesa inmortalizaron la transferencia de dicho servicio del Ayuntamiento de Ribeira al Sergas Chechu Río

El Ayuntamiento de Ribeira y la Consellería de Sanidade escenificaron esta mañana la transferencia de la Unidade de Condutas Adictivas (UCA -antigua Unidade de Atención á Drogodependencias (UAD)- a la comunidad autónoma después de permanecer durante más de tres décadas en manos de la Administración local. El conselleiro Antonio Gómez Caamaño, acompañado de diferentes responsables de su departamento de la Xunta de Galicia y de la Xerencia da Área Sanitaria Santiago-O Barbanza, realizó una visita a las instalaciones, mantuvo un encuentro informal con los trabajadores de dicho servicio y puso en valor la labor transversal e integral que se realiza en él.

El jeje de la UCA, Jesús Cartelle, le transmitió al conselleiro que dicho servicio es un “modelo de traballo coa comunidade e de calidade, que se ten exportado a otros países, como Portugal e Italia, e que é una referencia”, destacó la conexión con Atención Primaria y la colaboración con el Ayuntamiento y otras entidades, y subrayó la importancia de que a los usuarios se les facilite el contacto y la integración en la sociedad.

“Escoitei cousas moi bonitas, como a palabra desestigmatización e a apertura á comunidade, que son conceptos importantes á hora de avaliar como se traballa na resolución das drogradiccións”, manifestó el máximo responsable de la Consellería de Sanidade. También dijo que esta unidad tiene cada vez más trabajo, pues en el 2024 fueron atendidos cerca de 700 pacientes y el año pasado fueron 128 más, “e creo que isto vai a máis”, precisó Gómez Caamaño.

Equipo multidisciplinar

Gómez Caamaño también destacó el equipo multidisciplinar que desarrolla su trabajo en la UCA de Ribeira, con médicos, enfermeros, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y administrativos, así como el desarrollo de talleres, que dijo que “son cousas moi importantes”. También quiso poner en valor la “aposta forte e necesaria”, además de “firme e segura”, de la Xunta de Galicia por la integración en el Servizo Galego de Saúde (Sergas) de trece unidades de atención a la drogodependencia que antiguamente eran municipales, “e que vai permitir que a atención a estes pacientes que teñen, aparte da drogradicción, outros problemas”, de ahí que la atención sea más integral. Se refirió concretamente al “traballo excelente e exemplar” de la UCA ribeirense y se detuvo en la “calidade” del servicio que se presta, “pois nunca pensei que una unidade de atención á drogadicción estivese certificada, é una sorpresa e alégrome por iso, e felicito a toda a unidade por ese traballo”.

El conselleiro manifestó que la financiación de esas trece unidades está garantizada para este año con 4,8 millones de euros y cifró en 7.100 pacientes los que se verán beneficiados en toda Galicia de esos diferentes servicios, no sólo con atención sanitaria, pues también trasciende a los ámbito social y jurídico. También llamó la atención sobre el trabajo realizado desde la Consellería de Sanidade, a través de su secretaria xeral, “pois pouca xente apostaba por esta integración e hai que recoñecerlle a ela e á Sudirección de Saúde Mental o traballo ben feito. Todos gañamos con esto”.

Orgullo

Por su parte, la alcaldesa ribeirense, María Sampedro, expresó su agradecimiento de que la UCA de la capital barbanzana sea la primera unidad que fue municipal hasta el pasado 31 de diciembre que visitan los rexponsables sanitarios autonómicos. “En Ribeira sentímonos orgullosos do traballo que durante tantos anos se fixo desde esta unidade”, dijo la primera edila, quien agregó que “agardamos que se siga facendo en conxunto desde a Xunta e o Concello, porque o que hai nesta casa, máis alá dun equipo técnico e profesional, hai un equipo humano, hai una familia que leva traballando aquí moitísimos anos e polo tanto funciona como tal. Ese é o gran valor que ten esta UCA e que traslada ao resto de unidades similares como exemplo de bo traballo e bo facer”.

“Para nós é una satisfacción e tamén de agradecer no nome do Concello e de toda a comarca, pois esta unidade tamén da servizo a veciños e veciñas de todo O Barbanza, esa gran colaboración que houbo durante este periodo curto de tempo pero moi intenso no que a secretaría xeral técnica estivo sempre a nosa disposición cando tivemos dúbidas co persoal, con calquera tipo de traspaso que había que facer”, agregó Sampedro Fernández. La mandataria local declaró que este es un servicio que se debe mantener y que es de justicia para todo el personal que trababa en la UCA y todos sus usuarios y pacientes que desde el pasado 1 de enero ya están formando parte del Sergas.

“Conselleiro, deixámosche un equipazo, moi boa xente, moi bois profesionais, e podes estar tranquilo que aquí non vas a ter problema algún”, dijo la alcaldesa, quien agregó que espera que “esa colaboración entre a Xunta de Galicia e o Concello de Ribeira se siga a manter porque os usuarios do obradoiro de carpintería e da unidade de día fan unha labor indispensable, pois levan moitos anos traballando por moitísimas causas sociais do noso municipio”, tal y como ya manifestó instantes antes el responsable y monitor de dicho taller, Manuel Casais, que se refirió concretamente al proyecto ‘Sálvora’, en le que se han acometido varias actuaciones, así como otras colaboraciones con el Ayuntamiento, como el montaje de los belenes municipales de Ribeira y Aguiño.