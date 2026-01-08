Mi cuenta

Ribeira

Un total de 45 chiquillos asisten en Ribeira al taller navideño de conciliación, que se clausuró ayer

La alcaldesa, María Sampedro, compartió momentos con los participantes en el festival de clausura del taller Ribeira Concilia, en el que les entregó los diplomas de asistencia

Chechu López
08/01/2026 07:05
María Sampedro compartió unos momentos con los participantes en el taller Ribeira Concilia durante su festival de clausura
María Sampedro compartió unos momentos con los participantes en el taller Ribeira Concilia durante su festival de clausura
Chechu Río
Un total de 45 chiquillos participaron en la última edición de Navidad del taller municipal ‘Ribeira Concilia’ y que, después de haberse iniciado el pasado 22 de diciembre y que se desarrolló todos los días, a excepción de los festivos, en el Conservatorio Municipal de Música ‘Enrique Paisal’, se clausuró ayer en el pabellón polideportivo del CEIPP ‘O Grupo’ con un festival con hinchables y chucherías para los asistentes, así como la entrega de los diplomas correspondientes por parte de la alcaldesa, María Sampedro, con la colaboración de uno de los compañeros. La primera edila también compartió tiempo con los chiquillos, accediendo a los hinchables, en los que saltó y se divirtió como los más pequeños.

En su visita, Sampedro destacó la importancia de esta medida “para favorecer a compatibilización da vida persoal e laboral das familias nestas datas, dado o período de vacacións escolares para os máis pequenos da casa. Seguiremos traballando nesta senda para ofrecerlle á nosa cidadanía prestacións de conciliación”. Los asistentes al taller de conciliación pudieron participar en diferentes actividades de ocio con temática de la época navideña y que se desarrolló en el referido conservatorio de música, por considerar que reunía unas mejores condiciones en la estación invernal, exceptuando o uso del pabellón del colegio para actividades puntuales de carácter deportivo o, como fue el caso de ayer, para el festival de clausura.

La alcaldesa de Ribeira compartió unos momentos con los participantes en el taller Ribeira Concilia en su festival de clausura
La alcaldesa de Ribeira compartió unos momentos con los participantes en el taller Ribeira Concilia en su festival de clausura
Chechu Río
La alcaldesa de Ribeira compartió unos momentos con los participantes en el taller Ribeira Concilia en su festival de clausura
La alcaldesa de Ribeira compartió unos momentos con los participantes en el taller Ribeira Concilia en su festival de clausura
Chechu Río
Sampedro Fernández asistió a la entrega de los diplomas a los participantes en el taller navideño de Ribeira Concilia
Sampedro Fernández asistió a la entrega de los diplomas a los participantes en el taller navideño de Ribeira Concilia
Chechu Río
