Portos de Galicia repara en Ribeira la fuga que derramó toneladas de agua durante casi dos semanas

La empresa Heber Inelca procedió a reparar ayer la avería registrada hace algo más de dos semana en el puerto ribeirense Chechu Río

Portos de Galicia reparó ayer la avería en una conducción de agua potable en el interior del recinto portuario de Ribeira, en las inmediaciones de la antigua lonja de la ciudad, y que provocó que se estuvieran derramando toneladas de ese líquido elemento durante doce días. Fue a raíz de que, a través de usuarios de ese recinto, se hizo pública esa situación el pasado 31 de diciembre cuando desde el ente portuario se contrataron los servicios de una empresa de la localidad, Heber Inelca, para proceder a subsanar esa situación.

Ese mismo día, con los planos de la zona afectada que le facilitaron desde Portos de Galicia, un responsable de dicha compañía inició la búsqueda de la llave de paso para poder cortar el agua, pero no resultó nada fácil, pues esa jornada no lo logró. Como al día siguiente era festivo, esa tarea se pospuso para el viernes 2 de enero, pudiendo localizarla y seguidamente se procedió a cortar ese suministro, con lo que se consiguió que no continuará derramándose el agua.

Después de transcurrir el fin de semana y el festivo del Día de Reyes, ayer se procedió a abrir picar sobre el pavimento de hormigón con unos 20 centímetros de espesor, y así abrir una zanja hasta donde se sitúa la instalación que ocasionó la fuga de agua. Se pudo comprobar que en ese punto, junto una arqueta, hay una conexión en ‘T’ y que una junta posiblemente no tuviera el tamaño suficiente o necesario, y que puede que eso haya provocado la fuga de agua. Tras la sustitución de esa junta por otra de mayor anchura, se procedió a rellenar la zanja con los áridos extraídos y a verter cemento en su superficie. Con esa actuación también se puso freno a la erosión que el agua derramada estaba provocando que se abriera un hueco que pudiera provocar el hundimiento.