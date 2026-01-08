Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

El Ballet Clásico Internacional repite éxito en Ribeira con ‘El Cascanueces’, que contó con la participación de 12 niñas de la escuela municipal

El público, que volvió a abarrotar el patio de butacas del auditorio, dedicó unos diez minutos de aplausos a los bailarines tras bajarse el telón del espectáculo

Chechu López
08/01/2026 07:35
Las diferentes coreografías de 'El Cascanueces' cauitivaron al numeroso público que abarrotó el patio de butacas del auditorio de Ribeira
Las diferentes coreografías de 'El Cascanueces' cautivaron al numeroso público que abarrotó el patio de butacas del auditorio de Ribeira
Chechu Río
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El auditorio municipal de Ribeira volvió a ver repleto ayer su patio de butacas, tal y como había ocurrido 24 horas antes con 'El lago de los cisnes', para presenciar un nuevo espectáculo del Ballet Clásico Internacional, el fantástico cuento navideño y la alegría festiva de ‘El Cascanueces’, que recaló en la capital barbanzana de la mano y con la gran apuesta realizada por el Grupo Fercosti, con su gerente José Antonio Fernández a la cabeza, quien obsequió con un ramo de flores a la bailarina solista principal en esta función, Tatiana Nazarchevici. 

Ambas propuestas artísticas, que son producciones de la compañía de Tatiana Solovieva y cuentan con la dirección de Andréi Sharáyev y música compuesta por Piotr Chaikovski, consistieron en dos grandes espectáculos con diferente factura, pues mientras 'El lago de los cisnes' destacó por la sensibilidad y delicadeza de las coreografías, en el caso de 'El Cascanueces' predominan el carácter desenfadado y, en cierto modo, gamberro, de las danzas, sin perder la esencia del ballet clásico.

Las 12 alumnas de la Escola de Ballet de Ribeira, con su directora Cristina Riveiro y miembros del Gobierno local se fotografiaron con representantes del Ballet Clásico Internacional
Las 12 alumnas de la Escola de Ballet de Ribeira, con su directora Cristina Riveiro y miembros del Gobierno local se fotografiaron con la productora del Ballet Clásico Internacional, Tatiana 
Chechu Río

En esta actuación destacó la implicación de una docena de alumnas de la Escola Municipal de Ballet de Ribeira, en los papeles de ratoncitos y de ángeles, bajo la dirección de Cristina Riveiro, así como también de otras niñas de las escuelas Druida y Atlas, de A Coruña, dirigidas por Mercedes Suárez y Bárbara Monteagudo, respectivamente, y que participaron en una coreografía de enanitos. 

Amor por la danza

Esta propuesta de incluir a alumnos de escuelas de danza locales y del resto de la comunidad autónoma en sus funciones de 'El Cascanueces' responde a la motivación que tiene el Ballet Clásico Internacional desde hace más de dos décadas por compartir y fomentar el amor hacia ese tipo de danzas. Además, es una oportunidad única para que conozcan lo que es una compañía profesional de ballet clásico y apunta que "muchos niños que participaron en nuestras funciones ahora son grandes bailarines".

El elenco de bailarines del Ballet Clásico Internacional, al que se pudo ver en diferentes coreografías sobre el escenario del auditorio ribeirense, atesora trayectorias impresionantes en todo el mundo, como son los casos de la ucraniana Elizaveta Sávina, que se formó en la prestigiosa Escuela del Ballet Bolshói; María Litvínova (Ucrania) y Alexánder Litvínov (Moldavia) fueron solistas del Teatro de Dnipró; el cubano José Iglesias Céspedes fue solista del Teatro de Belgrado; y el rumano Cristian Preda ganó varios premios internacionales y fue solista del Teatro Bolshói y Mariinski

Magníficos bailarines

En líneas generales, 'El Cascanueces' ofrece una escenografía impresionante y cuenta con una serie de bailarines de renombre mundial, y Nicolái y Tatiana fueron capaces de hacer que el público sintiese en el corazón las maravillosas historias y la alegría festiva de ese espectáculo,  como ocurrió un día antes con la delicadeza de 'El lago de los cisnes'.

Este espectáculo de danza narró a través de diversas coreografías la historia en la que, en la víspera de una Navidad inolvidable, la joven Marie, encarnada por la bailarina Tatiana Nazarchevici, emprende una travesía llena de maravillas y misterio y, acompañada por el Cascanueces -personaje representado por su pareja, Nikolái Nazarchevic-, se enfrenta a los ratones malvados, baila entre los copos de nieve y, finalmente, llega al Palacio Mágico, donde todos sus juguetes cobran vida y bailan en una fiesta que resulta inolvidable. 

Los referidos Tatiana y Nicolái Nazarchevici demostraron que son unos excepcionales solistas aclamados mundialmente. Antes de formar parte de esta compañía fueron solistas principales en el Ballet Nacional Chino, el Ballet de la Ópera de Moldavia y, recientemente, Nicolai recibió la Medalla de Artista de Honor de Moldavia. Aparte de su refinada técnica, ambos destacan por una excepcional capacidad de encarnar los papeles principales.

Las diferentes coreografías de 'El Cascanueces' cautivaron al numeroso público que abarrotó el patio de butacas del auditorio de Ribeira
Las diferentes coreografías de 'El Cascanueces' cautivaron al numeroso público que abarrotó el patio de butacas del auditorio de Ribeira
Chechu Río
Las diferentes coreografías de 'El Cascanueces' cautivaron al numeroso público que abarrotó el patio de butacas del auditorio de Ribeira
Las diferentes coreografías de 'El Cascanueces' cautivaron al numeroso público que abarrotó el patio de butacas del auditorio de Ribeira
Chechu Río
Las diferentes coreografías de 'El Cascanueces' cautivaron al numeroso público que abarrotó el patio de butacas del auditorio de Ribeira
Las diferentes coreografías de 'El Cascanueces' cautivaron al numeroso público que abarrotó el patio de butacas del auditorio de Ribeira
Chechu Río
Las diferentes coreografías de 'El Cascanueces' cautivaron al numeroso público que abarrotó el patio de butacas del auditorio de Ribeira
Las diferentes coreografías de 'El Cascanueces' cautivaron al numeroso público que abarrotó el patio de butacas del auditorio de Ribeira
Las diferentes coreografías de 'El Cascanueces' cautivaron al numeroso público que abarrotó el patio de butacas del auditorio de Ribeira
Las diferentes coreografías de 'El Cascanueces' cautivaron al numeroso público que abarrotó el patio de butacas del auditorio de Ribeira
Chechu Río
Las diferentes coreografías de 'El Cascanueces' cautivaron al numeroso público que abarrotó el patio de butacas del auditorio de Ribeira
Las diferentes coreografías de 'El Cascanueces' cautivaron al numeroso público que abarrotó el patio de butacas del auditorio de Ribeira
Chechu Río
Las diferentes coreografías de 'El Cascanueces' cautivaron al numeroso público que abarrotó el patio de butacas del auditorio de Ribeira
Las diferentes coreografías de 'El Cascanueces' cautivaron al numeroso público que abarrotó el patio de butacas del auditorio de Ribeira
Chechu Río
Las diferentes coreografías de 'El Cascanueces' cautivaron al numeroso público que abarrotó el patio de butacas del auditorio de Ribeira
Las diferentes coreografías de 'El Cascanueces' cautivaron al numeroso público que abarrotó el patio de butacas del auditorio de Ribeira
Chechu Río
Las diferentes coreografías de 'El Cascanueces' cautivaron al numeroso público que abarrotó el patio de butacas del auditorio de Ribeira
Las diferentes coreografías de 'El Cascanueces' cautivaron al numeroso público que abarrotó el patio de butacas del auditorio de Ribeira
Chechu Río
Las diferentes coreografías de 'El Cascanueces' cautivaron al numeroso público que abarrotó el patio de butacas del auditorio de Ribeira
Las diferentes coreografías de 'El Cascanueces' cautivaron al numeroso público que abarrotó el patio de butacas del auditorio de Ribeira
Chechu Río
Las diferentes coreografías de 'El Cascanueces' cautivaron al numeroso público que abarrotó el patio de butacas del auditorio de Ribeira
Las diferentes coreografías de 'El Cascanueces' cautivaron al numeroso público que abarrotó el patio de butacas del auditorio de Ribeira
Chechu Río
Las diferentes coreografías de 'El Cascanueces' cautivaron al numeroso público que abarrotó el patio de butacas del auditorio de Ribeira
Las diferentes coreografías de 'El Cascanueces' cautivaron al numeroso público que abarrotó el patio de butacas del auditorio de Ribeira
Chechu Río
El gerente del Grupo Fercosti, José Antonio Fernández, entregó un ramo de flores a la bailarina solita principal Tatiana
El gerente del Grupo Fercosti, José Antonio Fernández, entregó un ramo de flores a la bailarina solita principal Tatiana
Chechu Río
Las diferentes coreografías de 'El Cascanueces' cautivaron al numeroso público que abarrotó el patio de butacas del auditorio de Ribeira
Las diferentes coreografías de 'El Cascanueces' cautivaron al numeroso público que abarrotó el patio de butacas del auditorio de Ribeira
Chechu Río
Las diferentes coreografías de 'El Cascanueces' cautivaron al numeroso público que abarrotó el patio de butacas del auditorio de Ribeira
Las diferentes coreografías de 'El Cascanueces' cautivaron al numeroso público que abarrotó el patio de butacas del auditorio de Ribeira
Chechu Río
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

La empresa Heber Inelca procedió a reparar ayer la avería registrada hace algo más de dos semana en el puerto ribeirense

Portos de Galicia repara en Ribeira la fuga que derramó toneladas de agua durante casi dos semanas
Chechu López
Noel Chaves durante un partido

Noel Chaves: "No podemos entrar en lo emocional, hay que jugar al fútbol"
María Caldas
Representantes de la asociación etnológica Castelao en la zona asistieron ayer en Santiago a los actos institucionales con motivo de la conmemoración del 76 aniversario de su muerte

La asociación etnológica Castelao participó de manera activa en los actos institucionales del 76º aniversario de la muerte del ilustre galleguista
Chechu López
María Sampedro compartió unos momentos con los participantes en el taller Ribeira Concilia durante su festival de clausura

Un total de 45 chiquillos asisten en Ribeira al taller navideño de conciliación, que se clausuró ayer
Chechu López