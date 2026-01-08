El Ballet Clásico Internacional repite éxito en Ribeira con ‘El Cascanueces’, que contó con la participación de 12 niñas de la escuela municipal

Las diferentes coreografías de 'El Cascanueces' cautivaron al numeroso público que abarrotó el patio de butacas del auditorio de Ribeira Chechu Río

El auditorio municipal de Ribeira volvió a ver repleto ayer su patio de butacas, tal y como había ocurrido 24 horas antes con 'El lago de los cisnes', para presenciar un nuevo espectáculo del Ballet Clásico Internacional, el fantástico cuento navideño y la alegría festiva de ‘El Cascanueces’, que recaló en la capital barbanzana de la mano y con la gran apuesta realizada por el Grupo Fercosti, con su gerente José Antonio Fernández a la cabeza, quien obsequió con un ramo de flores a la bailarina solista principal en esta función, Tatiana Nazarchevici.

Ambas propuestas artísticas, que son producciones de la compañía de Tatiana Solovieva y cuentan con la dirección de Andréi Sharáyev y música compuesta por Piotr Chaikovski, consistieron en dos grandes espectáculos con diferente factura, pues mientras 'El lago de los cisnes' destacó por la sensibilidad y delicadeza de las coreografías, en el caso de 'El Cascanueces' predominan el carácter desenfadado y, en cierto modo, gamberro, de las danzas, sin perder la esencia del ballet clásico.

Las 12 alumnas de la Escola de Ballet de Ribeira, con su directora Cristina Riveiro y miembros del Gobierno local se fotografiaron con la productora del Ballet Clásico Internacional, Tatiana Chechu Río

En esta actuación destacó la implicación de una docena de alumnas de la Escola Municipal de Ballet de Ribeira, en los papeles de ratoncitos y de ángeles, bajo la dirección de Cristina Riveiro, así como también de otras niñas de las escuelas Druida y Atlas, de A Coruña, dirigidas por Mercedes Suárez y Bárbara Monteagudo, respectivamente, y que participaron en una coreografía de enanitos.

Amor por la danza

Esta propuesta de incluir a alumnos de escuelas de danza locales y del resto de la comunidad autónoma en sus funciones de 'El Cascanueces' responde a la motivación que tiene el Ballet Clásico Internacional desde hace más de dos décadas por compartir y fomentar el amor hacia ese tipo de danzas. Además, es una oportunidad única para que conozcan lo que es una compañía profesional de ballet clásico y apunta que "muchos niños que participaron en nuestras funciones ahora son grandes bailarines".

El elenco de bailarines del Ballet Clásico Internacional, al que se pudo ver en diferentes coreografías sobre el escenario del auditorio ribeirense, atesora trayectorias impresionantes en todo el mundo, como son los casos de la ucraniana Elizaveta Sávina, que se formó en la prestigiosa Escuela del Ballet Bolshói; María Litvínova (Ucrania) y Alexánder Litvínov (Moldavia) fueron solistas del Teatro de Dnipró; el cubano José Iglesias Céspedes fue solista del Teatro de Belgrado; y el rumano Cristian Preda ganó varios premios internacionales y fue solista del Teatro Bolshói y Mariinski.

Magníficos bailarines

En líneas generales, 'El Cascanueces' ofrece una escenografía impresionante y cuenta con una serie de bailarines de renombre mundial, y Nicolái y Tatiana fueron capaces de hacer que el público sintiese en el corazón las maravillosas historias y la alegría festiva de ese espectáculo, como ocurrió un día antes con la delicadeza de 'El lago de los cisnes'.

Este espectáculo de danza narró a través de diversas coreografías la historia en la que, en la víspera de una Navidad inolvidable, la joven Marie, encarnada por la bailarina Tatiana Nazarchevici, emprende una travesía llena de maravillas y misterio y, acompañada por el Cascanueces -personaje representado por su pareja, Nikolái Nazarchevic-, se enfrenta a los ratones malvados, baila entre los copos de nieve y, finalmente, llega al Palacio Mágico, donde todos sus juguetes cobran vida y bailan en una fiesta que resulta inolvidable.

Los referidos Tatiana y Nicolái Nazarchevici demostraron que son unos excepcionales solistas aclamados mundialmente. Antes de formar parte de esta compañía fueron solistas principales en el Ballet Nacional Chino, el Ballet de la Ópera de Moldavia y, recientemente, Nicolai recibió la Medalla de Artista de Honor de Moldavia. Aparte de su refinada técnica, ambos destacan por una excepcional capacidad de encarnar los papeles principales.

El gerente del Grupo Fercosti, José Antonio Fernández, entregó un ramo de flores a la bailarina solita principal Tatiana Chechu Río

