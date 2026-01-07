Aplazado nuevamente el juicio contra dos acusados de tráfico de drogas en Ribeira, pero ahora sólo será hasta mañana

El juicio señalado para hoy en la sección compostelana de la Audiencia Provincial fue aplazado hasta mañana Chechu Río

El juicio señalado para las diez de esta mañana contra dos individuos que debían sentarse en el banquillo de los acusados de la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña para responder de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas, por lo que se enfrentan a una petición de condena total de ocho años y nueve meses de cárcel; y otro leve de daños, ambos ocurridos en Ribeira, se ha vuelto a aplazar como ya sucedió a mediados de junio pasado. En aquella ocasión se adoptó la decisión de suspenderlo en base a razones médicas a petición de uno de los abogados y ahora, casi siete meses después, tiene lugar un nuevo aplazamiento, sin que hayan trascendido los motivos, pero en este caso sólo será con un día de demora, pues la vista oral se volvió a señalar para la jornada de mañana.

Cabe recordar que la Fiscalía solicita para uno de los procesados una condena de 5 años y 3 meses de cárcel y una multa de 12.563 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de 30 días de privación de libertad si se produce su impago, y una pena de 360 euros de multa por un delito leve de daños. Para solicitarle esa pena de cárcel, la Fiscalía tiene el agravante de que posee antecedentes penales computables a efectos de reincidencia, pues fue condenado por cada una de las dos sentencias firmes de la Audiencia de Santiago, dictadas en septiembre de 2022 y mayo de 2023, a 2 años de prisión por tráfico de drogas, y ambas fueron suspendida con la condición de que no volviera a delinquir en 3 y 2 años, respectivamente. Para su cómplice, que carece de antecedentes, el Ministerio Público le pide 3 años y medio de prisión y la misma multa, así como la citada pena por el delito leve de daños.

Los hechos que se les atribuyen y que derivaron en el procesamiento de ambos tuvieron lugar a las 23.30 horas del 31 de marzo del año pasado cuando los dos acusados, de mutuo acuerdo, acudieron en un Volkswagen Golf, que conducía el cómplice, al nuevo aparcamiento de Fafián. La Policía Nacional de Ribeira había establecido un dispositivo de vigilancia con un vehículo camuflado en sus inmediaciones y otro rotulado –‘zeta’- en la Rúa Novoa Santos, tras informaciones recibidas sobre tráfico de estupefacientes en ese entorno.

Resultado de la vigilancia

Según se recoge en el escrito de acusación o de conclusiones provisionales, la Fiscalía indica que los agentes de la comisaría ribeirense observaron que ese coche se detuvo al lado de un tercer individuo a la espera, al que no se pudo identificar, y al que el principal acusado presuntamente le entregó un paquete de color negro, redondo y plastificado, que luego se comprobó que contenía 76 bolsitas termoselladas con 10,602 gramos de cocaína -96,04% de pureza-, 39 con 5,608 gramos de heroína -30,04% de riqueza- y 5 con 0,718 gramos de pregabalina, cuya transmisión en dosis a terceros les habría reportado ganancias de 4.188 euros.

Uno de los policías nacionales que integraba ese dispositivo les dio el alto para tratar de interceptar la entrega, pero el supuesto comprador huyó del lugar abandonando el paquete en el suelo. Por su parte, los dos ocupantes del Volkswagen Golf también emprendieron la fuga, pero fueron interceptados por los dos vehículos policiales en la referida Rúa Novoa Santos, llegando a impactar el coche de los ahora procesados contra la defensa del vehículo camuflado -la Fiscalía les solicita que abonen el valor de los daños que le causaron- y que les bloqueaba la huida. Los policías nacionales los detuvieron y, además de la droga, les intervinieron 45 euros procedentes del tráfico ilícito, dos teléfonos móviles, las llaves del coche y dos sobres plásticos, uno de ellos con reactivos a cocaína y heroína.