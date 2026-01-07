Más de 6.600 personas accedieron en poco más de un mes a la pista de hielo para patinar instalada en el Malecón de Ribeira

La pista de hielo para patinar se ha convertido en un gran atractivo desde el pasado 28 de noviembre Chechu Río

Durante algo más de un mes transcurrido desde el pasado 28 de noviembre hasta el domingo 4 de enero, en que lleva abierta y en funcionamiento la pista de hielo de 350 metros cuadrados -una superficie un 30% superior a la del año pasado- para patinar que se instaló en el Malecón ribeirense bajo una carpa, por iniciativa de la Asociación de Empresarios de Ribeira y el Grupo Fercosti, fueron ya más de 6.600 personas las que pasaron por esas instalaciones.

Así lo dio a conocer el presidente de la patronal local, Francisco Martínez Gude, quien, a la espera de que cierre el domingo esa actividad, calificó de “nuevo éxito” la iniciativa, que vincula con la campaña comercial de Navidad, pues subrayó que supone un atractivo más para que la gente venga a Ribeira y compre en sus tiendas y consuma en sus negocios de hostelería y restauración, viéndose beneficiados incluso locales que no apoyaron esta propuesta. De todas maneras, indicó que la lluvia de varias jornadas les perjudicó en la afluencia de gente a este recinto “que es un referente en la comarca de este tipo de eventos”.

Martínez Gude detalló que unas 4.500 entradas se vendieron en taquilla a su precio habitual de 7 euros, mientras que en los establecimientos asociados se repartieron 1.400 entradas bonificadas, que incluían un descuento de 4 euros, por lo que el acceso a la pista de hielo les suponía pagar únicamente 3 euros, mientras que clubes deportivos, centros educativos y la Unidad Pastoral de Ribeira se vieron beneficiados de descuentos de 3 euros en cada una de las 650 entradas adquiridas, al tratarse de grupos muy numerosos.