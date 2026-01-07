Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

La plaza de abastos de Ribeira será objeto de un diagnóstico para mejorar su funcionamiento

También se llevará a cabo una formación mentoring de los placeros para poder aumentar la calidad del servicio que prestan

Chechu López
07/01/2026 08:10
La formación mentoring que recibirán los placeros ribeirenses incidirá en la colocación de los productos en los puestos
La formación mentoring que recibirán los placeros ribeirenses incidirá en la colocación de los productos en los puestos del mercado
Chechu Río
El Ayuntamiento ribeirense pretende llevar a cabo un diagnóstico sobre la situación y uso del mercado municipal, en el que se identifiquen los puntos fuertes y las áreas de mejora en la gestión y funcionamiento de la plaza de abastos. Fuentes del Gobierno local indicaron que ese análisis permitirá obtener lo que será una radiografía precisa del estado actual de esa instalación y el servicio que se presta y, consecuentemente, la toma de decisiones informadas para su modernización y optimización.

Dicha Administración local detalló que ese diagnóstico debe servir de base para diseñar un plan de acción personalizado que responda alas características específicas del mercado municipal, alineando las inversiones con las necesidades reales de comerciantes y usuarios. A mayores, se apunta que ese trabajo de análisis resulta fundamental para asegurar la sostenibilidad y la relevancia de la plaza de abastos en un entorno comercial cada vez más competitivo y cambiante.

Además, el Ayuntamiento de Ribeira pretende desarrollar también un formación mentoring para los placeros, en la que se tratarán temas relacionados con el marketing, merchandising, rentabilidad del punto de venta, atención al cliente, calidad y condiciones higiénico-sanitarias, entre otras, con l os que se pretende comenzar a trabajar con esos profesionales en el aumento de la calidad del servicio. 

Compra-venta

Así, el objetivo que se busca será consolidar y promover las ventas de los puestos de la plaza de abastos, a la vez que se aumenta la calidad del proceso compra-venta y mejora de la atención al cliente, así como la mejora de la colocación de los productos y su situación higiénico-sanitaria “que inciden, asemade, no conxunto da praza de abastos”, señalan desde el Ejecutivo local ribeirense.

Para llevar a cabo ese diagnóstico y formación mentoring, la Administración local sacó a contratación esos servicios tienen un plazo máximo de duración de nueve meses a contar desde su adjudicación-, para lo que el primero se presupuestó en 9.910 euros, y para el segundo 33.880 euros. Para financiar esas actuaciones, el Ayuntamiento de Ribeira recibió en abril del año pasado una resolución de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración por la que se le concedió la ayuda económica solicitada para poder ejecutarlos durante el 2026. El plazo para presentar ofertas ya remató y se está a la espera de conocer las licitadoras y sus ofertas. 

