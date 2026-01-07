El Ballet Clásico Internacional cautiva a un abarrotado auditorio de Ribeira con su sensibilidad en 'El lago de los cisnes'

'El lago de los cisnes' es sin lugar a ninguna duda la gran joya de la danza clásica por excelencia y más aclamada en el mundo, y en Ribeira se tuvo ayer el privilegio de disfrutarlo de la mano del Ballet Clásico Internacional -ganador de cuatro premios nacionales al mejor espectáculo de danza- con una puesta en escena impecables y gracias a la fuerte apuesta realizada por el Grupo Fercosti para ofrecer un espectáculo de tan alto nivel que no sería posible de ver en la capital barbanzana de no disponer de una instalación como el actual auditorio.

De esa manera, no es de extrañar que el patio de butacas estuviera repleto para presenciar la historia del Príncipe Sigfrido que en su fiesta de cumpleaños recibe la noticia de que en el próximo baile deberá elegir esposa y, a orillas de un misterioso lago, se enamora de la bella princesa Odette, que ha sido víctima de un hechizo del malvado Rothbart, quien la convirtió en un cisne. La invita al próximo baile del palacio, donde por error le jura su amor a la hija de Rothbart, Odile. Conocedor del engaño, Sigfrido libra una batalla por su amor a Odette. Esa historia se puede seguir tanto a través de la elegancia de las coreografías y de la capacidad interpretativa de los bailarines, cuyos gestos y movimientos suplieron a la perfección a las palabras.

'El Cascanueces', hoy

El Ballet Clásico Internacional es una propuesta artística de Tatiana Solovieva Producciones, un equipo que lleva 30 años compartiendo los mejores espectáculos con España, respetando, honrando y divulgando la hermosa tradición del ballet clásico, como lo está haciendo en la gira que viene realizando desde finales de septiembre pasado con el referido 'El lago de los cisnes', así como 'La bella durmiente', ' Giselle' y 'El Cascanueces', que presentará a partir de las siete de esta tarde en el auditorio de Ribeira, un espectáculo de ballet para el que sólo quedan entradas para butacas ubicadas en zonas de baja visibilidad y que contará con el atractivo extra de la participación de niños y niñas de las Escola Municipal de Ballet de Ribeira, bajo la dirección de Cristina Riveiro.

El público que volverá a abarrotar el patio de butacas de la instalación municipal ribeirense para presenciar el espectáculo de danza que narra la historia en la que, en la víspera de una Navidad inolvidable, la joven Marie emprende una travesía llena de maravillas y misterio y, acompañada por el Cascanueces, se enfrenta a los ratones malvados, baila entre los copos de nieve y, finalmente, llega al Palacio Mágico, donde todos sus juguetes cobran vida y bailan en una fiesta que resulta inolvidade.

Elenco de bailarines

El elenco de bailarines que conforma esta compañía, bajo la dirección de Andréi Sharáyev -trabajó como solista por todo el mundo, desde el Teatro Nacional de Moldavia hasta el Columbia Classical Ballet- lo integran Tatiana y Nicolái Nazachevici, que fueron solistas principales en el Ballet Nacional Chino, el Ballet de la Ópera de Moldavia y, recientemente, el segundo recibió la Medalla de Artista de Honor de Moldavia; y la solista ucraniana Elizaveta Sávina, que se formó en la prestigiosa Escuela del Ballet Bolshoi. La compañía también cuenta con varios bailarines graduados de la Escuela de Ballet de Milán, como son los casos de Nicole Ferazzino, Erica Trabuio y Roberto Gadaldi.

Con anterioridad a la función de 'El lago de los cisnes', la plana mayor del Ballet Clásico Internacional asistió a una recepción oficial, que incluyó una comida en el restaurante Xardín, que contó con la participación de la alcaldesa, María Sampedro;. y a la que asistieron el primer teniente de alcalde, Vicente Mariño; el gerente del Grupo Fercosti, José Antonioo Fernández, y la directora de la referida Escola Municipal de Ballet de Ribeira, Cristina Riveiro.

La recepción oficial a la plana mayor del Ballet Clásico Internacional incluyó una comida en el restaurante Xardín de Ribeira Chechu Río

Las distintas coreografías y la capacidad interpretativa que demostraron los bailarines cautivaron al público Chechu Río

El patio de butacas del auditorio de Ribeira estuvo abarrotado de público para presenciar 'El lago de los cisnes' Chechu Río

