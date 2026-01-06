Magia e ilusión, a partes iguales, invaden los ojos de los niños durante la Cabalgata de Reyes que se desarrolló por las calles de Ribeira

El Rey Baltasar saluda a un chiquillo subido a hombros de su padre para poder acercarse al monarca Chechu Río

Magia e ilusión, a partes iguales, es lo que se dejó ver en los ojos inocentes de los más pequeños ribeirenses durante la jornada de ayer en Ribeira, pero de una manera especial en la Cabalgata de Reyes y sus prolegómenos en que Melchor, Gaspar y Baltasar fueron llegando al puerto de la capital barbanzana en las dornas 'Virxe do Carme', 'Jalerna' y 'Nai', respectivamente, en las que, por gentileza de la Real e Ilustre Cofradía da Dorna, surcaron las aguas de la Ría de Arousa. Una vez en tierra firme, fueron recibidos por la alcaldesa, María Sampedro, y otras autoridades locales, como ya había ocurrido por la mañana.

Es que, de hecho, la estancia de sus Majestades de Oriente había empezado desde primera hora del día con un recorrido en un autobús histórico de los años 50 por las parroquias, e incluso al Hospital do Barbanza para saludar a los niños y adultos ingresados y hacerles más llevadera la estancia, y que se prolongó has escasos minutos antes de la Cabalgata durante todo o día. Los monarcas repartieron caramelos, bolas con regalos sorpresa, el sorteo de un obsequio por `parroquia y, especialmente, mucho cariño.

Desde el pantalán donde arribaron se dirigieron a pie hasta la Rúa Canarias, un trayecto en el que el público, especialmente infantil, permanecía apostado a ambos lados a la espera de un gesto de cariño y de cercanía por parte de los monarcas, como fueron estrecharles la mano o simplemente "chocar esos cinco".

Carrozas

En la referida calle les esperaban sus carrozas luminosas a las que se subieron para, junto a otras tres -la de la Estrella de Belén, la del Cartero Real y otra de temática marinera-, emprender la marcha de la Cabalgata por el centro de la ciudad, realizando un recorrido para saludar desde el trono situado en lo más alto de las mismas, así como para arrojarles, junto a sus pajes, dos toneladas de caramelos sin gluten a todos cuando aguardaban a ambos márgenes a que pasasen los monarcas.

Fue una cabalgata inclusiva, con un tramo sin ruido ni música y con poca luz en la Rúa de Galicia entre los pasos de peatones de Rúa da Barreira y de Padín, en colaboración con la Asociación Gallega para el Acompañamiento Personal y Educativo (Ágape), así como un aparcamiento prioritario en la Rúa Cordieiro, una cola prioritaria para niños de condiciones especiales en la recepción de Sus Majestades de Oriente, al igual que una hora antes del inicio de la Cabalgata con una recepcioón en el último pantalán del Náutico de Ribeira.

La comitiva incluyó contó con el acompañamiento del grupo de gaitas Os Castros de Ames, Boneca Lareta con unos cisnes hinchables y con iluminación interior, la Banda de Música de Ferrol, Troula Animación y las charangas Gárgolas y Charanga BB+. A mayores, se contó con la implicación de unas 200 personas en un operativo para garantizar que la cabalgata se desarrollase con seguridad, como fueron voluntarios de ICE Renovación y de Protección Civil, además de patrullas de la Policía Local, efectivos del GAEM.

Recorrido

Además de la Rúa Canarias y el tramo final de Rúa de Galicia, el desfile discurrió por García Bayón, Praza da Concordia, Malecón, Romero Ortiz, el tramo peatonal de Rúa de Galicia hasta Rúa Canarias, en donde la comitiva tomó dirección hacia la Avenida Miguel Rodríguez Bautista, Praza do Centenario, Avenida da Constitución, las calles Abesadas y Estatuto -se incorporaron este año, después de se hubiera planificado hace un año, pero que se decidió suspender la cabalgata debido al temporal- , para seguir por la Avenida Rosalía de Castro hasta llegar a la Praza do Concello.

Al remate del desfile en la Praza do Concello, Sus Majestades de Oriente realizaron una ofrenda al Niño Jesús del belén viviente que volvió a instalar la asociación Alfaia, pronunciaron su discurso desde el escenario instalado, realizaron un sorteo de tres regalos entre los poseedores de las rifas repartidas por el Cartero Real en las parroquias y en el Recuncho do Nadal, así como hicieron Papá Noel y el Apalpador. Por último, sentados en sus respectivos tronos, Melchor, Gaspar y Baltasar recibieron a los ribeirenses, sobre todo a los más pequeños, para escuchar sus deseos y peticione, y les entregaran un obsequio.

Una multitud recibió a Melchor, Gaspar y Baltasar a su llegada al puerto de Ribeira para participàr en la Cabalgata Chechu Río

El Rey Gaspar es ayudado pòr el concejal Fernando Abraldes a bajar de la dorna 'Jalerna' tras ser amarrada a un pantalán del puerto de Ribeira Chechu Río

Los tripulantes de las tres dornas, junto a varias autoridades locales, se hicieron una foto de grupo junto a los Reyes Magos Chechu Río

El Rey Gaspar saluda a un grupo de niñas que esperaban a los monarcas en su camino a pie desde el puerto hacia la Rúa Canarias Chechu Río

El Rey Baltasar hizo de animador siguiendo los ritmos musicales de la charanga Gárgolas Chechu Río

Varios niños formaron parte de los privilegiados que tuvieron la oportunidad de acompañar como pajes las carrozas de los Reyes Magos y las otras tres que desfilaron en la Cabalgata Chechu Río

La vistosidad de la carroza del Cartero Real llamó la atención del público asistente a la Cabalgata Chechu Río

La Estrella de Belén fue una de las seis carrozas que formaron parte de la comitiva real de la Cabalgata de Ribeira Chechu Río

Una de las seis carrozas que formaron parte de la comitiva real de la Cabalgata de Ribeira era de temática marinera Chechu Río

Boneca Lareta acudió a la Cabalgata de Reyes de Ribeira con sus cisnes, que llamaron la atención del público Chechu Río

Troula Animación formó parte de la comitiva de la Cabalgata de Reyes de Ribeira Chechu Río

La charanga BB+ fue uno de los encargados de poner la música y la animación durante la Cabalgata de Reyes de Ribeira Chechu Río

Numeroso público acudió a presenciar la Cabalgata de Reyes que discurrió por el casco urbano de Ribeira Chechu Río