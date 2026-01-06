Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

El Cidade de Ribeira CF se fue de comida navideña a ritmo de bingo musical en el salón de eventos Baiuca

Jugadores, directivos, familiares, socios y aficionados del club que preside Miguel González degustaron un menú, a la vez que participaron en un bingo musical, con el premio de la camiseta del equipo

Chechu López
06/01/2026 07:50
El presidente del Cidade de Ribeira, Miguel González,en el centro de la imagen en la que aparecen directivos y familiares, destacó que el evento estuvo muy animado
Chechu Río
Alrededor de 150 personas, entre jugadores, directivos, familiares, socios y aficionados, asistieron este pasado fin de semana en el salón de eventos Baiuca, en el lugar de Goda, en la parroquia ribeirense de Artes, a la comida de Navidad del Cidade de Ribeira Clube de Fútbol, que preside Miguel González. Las personas asistentes pudieron empezar a degustar un menú que empezó a servirse con unos aperitivos a base de surtido de ibéricos, empanada de trigo de atún, tostas de rulo de cabra con cebolla caramelizada, brioche de chicharrones con queso ahumado y minicroquetas caseras.

Luego hubo lasaña de marisco, carrilleras de ibérico estofadas al PX con crema de patata especiada, todo ello estuvo regado con los mejores vinos blanco, tinto y rosado, así como aguas minerales, refrescos y cerveza. Y de postre no faltó la tarta de queso con tofe y helado, café e infusiones. Los más pequeños, para los que hubo un menú compuesto por fingers de pollo, patatas fritas, croquetas caseras de jamón ibérico y surtido de helados variados, divirtieron mucho en el exterior con los juegos dirigidos por monitoras.

Fue una celebración gastronómica muy peculiar, pues para hacerla más amena se realizó un bingo musical. Cada comensal contó con un cartón con varias casillas y en cada una figuraba el título de una canción, que debían ir marcando cada vez que DJ Mateo Abelleira las hacía sonar y, a la vez, acompañarlas con un baile tras levantarse de sus sillas. El ganador fue Alberto Fernández, que es el padre de Carlos, un jugador del equipo infantil, y de premio se llevó una camiseta del primer equipo del Cidade de Ribeira. La celebración continuó tras la sobremesa con un baile muy animado.

Jugadores de la primera plantilla del Cidade de Ribeira CF asistieron a la comida navideña del club en el salón de eventos Baiuca
Chechu Río
La fiesta del Cidade de Ribeira CF contó también con la participación de un grupo de niñas, que posaron para inmortalizar el momento
Chechu Río
Alberto Fernández, padre de Carlos, jugador del Cidade de Ribeira en categoría infantil, fue el ganador de la camisera del primer equipo al ganar el bingo musical
Chechu Río
