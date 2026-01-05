Registrado un nuevo accidente de tráfico en la curva de Palmeira de la Autovía do Barbanza, entre los kilómetros 36 y 37, en Ribeira

La Policía Local ribeirense recabó datos del accidente de tráfico en el que un Seat Ibiza se salió de la vía y sufrió daños en su parte frontal y la rueda delantera izquierda Chechu Río

Un joven conductor de un Seat Ibiza, que es vecino de Rianxo, resultó ileso como consecuencia de un accidente de tráfico registrado en torno a las tres y veinte de esta tarde en la calzada en dirección hacia Ribeira de la Autovía do Barbanza, a la altura de la prolongada curva hacia la derecha situada entre los kilómetros 36 y 37. Al parecer, ese automovilista perdió el control de su vehículo por razones que se desconocen, se salió de la vía por el margen izquierdo e impactó contra la mediana de hormigón. Seguidamente, salió despedido hacia el margen contrario y acabó deteniéndose en la cuneta. A causa del accidente, sobre el pavimento de la AG-11 se produjo el derrame de algún hidrocarburo, que hizo que la calzada estuviera resbaladiza, por lo que era necesario eliminar ese vertido.

Fue un particular el que a las 15.23 horas contactó con el 112 Galicia para comunicar que se había producido un accidente, pero que no había personas heridas. Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio dieron traslado de ese suceso a los equipos de seguridad y de emergencias, desplazándose hasta el lugar una patrulla de la Policía Local, la dotación de guardia del GAEM y voluntarios de Protección Civil que se habían movilizado previamente con motivo del dispositivo de la Cabalgata de Reyes, que se encargaron de señalizar la zona del accidente e hicieron indicaciones a los demás usuarios de la vía para que redujeran la velocidad y circulasen por el carril izquierdo. También acudieron los Bomberos de Ribeira, que procedieron a la limpieza de una mancha de hidrocarburos que se había derramado sobre el pavimento, y la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que instruirá el atestado.