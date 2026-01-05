Nace el primer bebé del 2026 en el Hospital do Barbanza

Tardó cuatro días desde que comenzó del 2026, pero finalmente ya se produjo el nacimiento del primer bebé del presente año en el Hospital do Barbanza. El alumbramiento tuvo lugar a las 11.35 horas de este domingo y se trató de un varón que pesó 3,310 kilos, según informaron desde la Xerencia da Área Sanitarioa de Santiago-O Barbanza. Por expreso deseo de la familia no se ha facilitado más información al respecto.

Cabe recordar que el primer bebé arousano del año 2026 se llamó Antonio y nació en el Hospital do Salnés a las 15.36 horas del 1 de enero. Según informaron fuentes de la Xerencia de la Área Sanitaria de Pontevedra-O Salnés, además, fue el primer niño que nace en dicho distrito.