Los Reyes Magos llegaron a Ribeira y están recorriendo todas sus parroquias rurales en un autobús histórico

Dos hermanos le entregaron un cartel con su nombre al Rey Baltasar, algo que le hizo mucha ilusión al monarca, que les entregó un obsequio sorpresa y caramelos, como al resto de los niños Chechu Río

Los Reyes Magos ya llegaron a Ribeira. Lo hicieron a las diez de esta mañana en el Bus Real, que este año es un autocar histórico, de los años 50, en el que además del nombre de la compañía, 'Empresa Cuiña', se pueden leer en los rótulos las palabras 'historia' y 'nostalgia'. Su primera parada fue junto la capilla de A Guía a las 10.00 horas, para seguir 40 minutos después por el aula de música de Aguiño, y ya llegaron al muelle de Castiñeiras, para posteriormente salir hacia el puerto de Palmeira, donde está previsto que lleguen a las doce del mediodía.

El autobús en el que viajan Melchor Gaspar y Baltasar se detendr´çça luego en el centro social de Oleiros (12.50), el Hospital do Barbanza (13.30) y, tras una parada para comer y reponer fuerzas, continuará desde las cuatro de la tarde pasando y deteniéndose en el Centro Recreativo de Artes (16.00), la Rúa das Delicias en Corrubedo (16.40) y la casa de cultura de Olveira (17.20).

En las visitas a cada una de las parroquias, Sus Majestades de Oriente repartieron caramelos y entregaron un obsequio real consistente en una bola con un objeto sorpresa a cada niño, y antes de abandonar cada lugar se procedió al se sorteó de un regalo con las rifas que les fueron entregando los pajes a los asistentes a esas visitas.

Neurodivergentes

Igualmente, a las cinco de la tarde realizarán una recepción para el público infantil reurodivergente en el Club Náutico Deportivo de Ribeira. Seguidamente, Melchor, Gaspar y Baltasar tienen prevista su llegada en dorna a las seis de la tarde al puerto de la ciudad, de la mano de la Real e Ilustre Cofradía da Dorna, para seguidamente dirigirse a la Rúa Canarias para recorrer, montados en sus carrozas, el centro de la ciudad en la tradicional Cabalgata, que volverá a ser inclusiva, con un tramo sin ruido ni música y con poca luz en la Rúa de Galicia entre los pasos de peatones de Rúa da Barreira y de Padín, en colaboración con la Asociación Gallega para el Acompañamiento Personal y Educativo (Ágape).

El desfile de las carrozas y del resto de la comitiva discurrirá por García Bayón, Concordia, Malecón, Romero Ortiz, el tramo peatonal de Rúa de Galicia hasta Rúa Canarias, en donde tomarán dirección hacia la Avenida Miguel Rodríguez Bautista, Praza do Centenario, Avenida da Constitución, las calles Abesadas, y Estatuto, para seguir por la Avenida Rosalía de Castro hasta llegar a la Praza do Concello. Desde las tres de la tarde no se podrá aparcar en todo el recorrido de la Cabalgata, tal y como indican las señales instaladas desde hace varios días por la Policía Local ribeirense.

Ofrenda al belén viviente

Al remate del desfile en la Praza do Concello, Sus Majestades de Oriente realizarán una ofrenda al Niño Jesús del belén viviente que volverá a instalar la asociación Alfaia, pronunciarán su discurso desde el escenario, harán un sorteo de tres regalos entre los poseedores de las rifas repartidas por el Cartero Real en las parroquias y en el Recuncho do Nadal, así como hicieron Papá Noel y el Apalpador. Por último, sentados en sus tronos, recibirán a los ribeirenses, sobre todo a los más pequeños para escuchar sus deseos y peticione, y les entregaran un obsequio.

Además de la habitual presencia de efectivos de la Policía Local, del GAEM y Protección Civil, se contará con voluntarios de ICE Renovación para cubrir los laterales de las carrozas para velar por la seguridad del desfile, mientras que el Ayuntamiento ribeirense contratará a una veintena de monitores de tiempo libre para tareas de organización.

Un autocar histórico, de lso años 50, está llevando a Sus Majestades de Oriente por las parroquias rurales de Ribeira, en donde les están esperando cientos de niños Chechu Río