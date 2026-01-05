Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

Los Reyes Magos llegaron a Ribeira y están recorriendo todas sus parroquias rurales en un autobús histórico

Melchor, Gaspar y Baltasar están recibiendo a las decenas de niños y niñas que les aguardan en cada parada y les obsequian con caramelos y regalos

Chechu López
05/01/2026 11:27
Dos hermanos le entregaron un cartel con su nombre al Rey Baltasar, algo que le hizo mucha ilusión al monarca, que les entregó un obsequio sorpresa y caramelos, como al resto de los niños
Dos hermanos le entregaron un cartel con su nombre al Rey Baltasar, algo que le hizo mucha ilusión al monarca, que les entregó un obsequio sorpresa y caramelos, como al resto de los niños
Chechu Río
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Los Reyes Magos ya llegaron a Ribeira. Lo hicieron a las diez de esta mañana en el Bus Real, que este año es un autocar histórico, de los años 50, en el que además del nombre de la compañía, 'Empresa Cuiña', se pueden leer en los rótulos las palabras 'historia' y 'nostalgia'. Su primera parada fue junto la capilla de A Guía a las 10.00 horas, para seguir 40 minutos después por el aula de música de Aguiño, y ya llegaron al muelle de Castiñeiras, para posteriormente salir hacia el puerto de Palmeira, donde está previsto que lleguen a las doce del mediodía. 

El autobús en el que viajan Melchor Gaspar y Baltasar se detendr´çça luego en el centro social de Oleiros (12.50), el Hospital do Barbanza (13.30) y, tras una parada para comer y reponer fuerzas, continuará desde las cuatro de la tarde pasando y deteniéndose en el Centro Recreativo de Artes (16.00), la Rúa das Delicias en Corrubedo (16.40) y la casa de cultura de Olveira (17.20). 

En las visitas a cada una de las parroquias, Sus Majestades de Oriente repartieron caramelos y entregaron un obsequio real consistente en una bola con un objeto sorpresa a cada niño, y antes de abandonar cada lugar se procedió al se sorteó de un regalo con las rifas que les fueron entregando los pajes a los asistentes a esas visitas.

Neurodivergentes

Igualmente, a las cinco de la tarde realizarán una recepción para el público infantil reurodivergente en el Club Náutico Deportivo de Ribeira. Seguidamente, Melchor, Gaspar y Baltasar tienen prevista su llegada en dorna a las seis de la tarde al puerto de la ciudad, de la mano de la Real e Ilustre Cofradía da Dorna, para seguidamente dirigirse a la Rúa Canarias para recorrer, montados en sus carrozas, el centro de la ciudad en la tradicional Cabalgata, que volverá a ser inclusiva, con un tramo sin ruido ni música y con poca luz en la Rúa de Galicia entre los pasos de peatones de Rúa da Barreira y de Padín, en colaboración con la Asociación Gallega para el Acompañamiento Personal y Educativo (Ágape).

El desfile de las carrozas y del resto de la comitiva discurrirá por García Bayón, Concordia, Malecón, Romero Ortiz, el tramo peatonal de Rúa de Galicia hasta Rúa Canarias, en donde tomarán dirección hacia la Avenida Miguel Rodríguez Bautista, Praza do Centenario, Avenida da Constitución, las calles Abesadas, y Estatuto, para seguir por la Avenida Rosalía de Castro hasta llegar a la Praza do Concello. Desde las tres de la tarde no se podrá aparcar en todo el recorrido de la Cabalgata, tal y como indican las señales instaladas desde hace varios días por la Policía Local ribeirense.

Ofrenda al belén viviente

Al remate del desfile en la Praza do Concello, Sus Majestades de Oriente realizarán una ofrenda al Niño Jesús del belén viviente que volverá a instalar la asociación Alfaia, pronunciarán su discurso desde el escenario, harán un sorteo de tres regalos entre los poseedores de las rifas repartidas por el Cartero Real en las parroquias y en el Recuncho do Nadal, así como hicieron Papá Noel y el Apalpador. Por último, sentados en sus tronos, recibirán a los ribeirenses, sobre todo a los más pequeños para escuchar sus deseos y peticione, y les entregaran un obsequio.

Además de la habitual presencia de efectivos de la Policía Local, del GAEM y Protección Civil, se contará con voluntarios de ICE Renovación para cubrir los laterales de las carrozas para velar por la seguridad del desfile, mientras que el Ayuntamiento ribeirense contratará a una veintena de monitores de tiempo libre para tareas de organización. 

Un autocar histórico, de lso años 50, está llevando a Sus Majestades de Oriente por las parroquias rurales de Ribeira, en donde les están esperando cientos de niños
Un autocar histórico, de lso años 50, está llevando a Sus Majestades de Oriente por las parroquias rurales de Ribeira, en donde les están esperando cientos de niños
Chechu Río
La alcaldesa, María Sampedro, saludo a los Reyes Magos a su llegada a Carreira, en un acto al que también asistió el concejal de la parroquia, Víctor Reiriz
La alcaldesa, María Sampedro, saludo a los Reyes Magos a su llegada a Carreira, en un acto al que también asistió el concejal de la parroquia, Víctor Reiriz
Chechu Río
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

Nace el primer bebé del 2026 en el Hospital do Barbanza
Chechu López
El Rey Baltasar saluda a los asistentes en la salida desde el lugar de A Tomada del recorrido en coches descapotables que les llevó por las parroquias rurales pobrenses

Melchor, Gaspar y Baltasar inician el recorrido en coches descapotables por las parroquias de A Pobra antes de participar en la Cabalgata vespertina
Chechu López
Ambulancia del 016 durante un operativo en la comarca

CCOO pide una ambulancia más para la comarca de O Salnés
Olalla Bouza
Sol Agra, deputada de Lingua da Deputación da Coruña

A Deputación da Coruña recibe 25 solicitudes para financiar persoal técnico de normalización lingüística
Redacción