Ribeira renueva su distinción como Ciudad de la Ciencia y la Innovación y su acceso a líneas de financiación exclusivas

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro Cedida

Ribeira es una de las 17 ciudades Innpulso que renueva su distinción de Ciudad de la Ciencia y la Innovación por apostar por políticas locales innovadoras en sus territorios. Esta distinción permite a Ribeira formar parte de una red que, junto a otras 100 ciudades de España, facilita el acceso a líneas de financiación exclusivas.

En el caso de la capital barbanzana, el galardón se enmarca en la categoría de municipios de 20.001 a 100.000 habitantes y se trata de un reconocimiento obtenido en 2015 que se ha mantenido a lo largo de estos años.

“É unha cidade que busca de forma sistemática e deliberada facer cousas novas ou facer as mesmas cousas de maneira diferente, plantexándose retos significativos e desafíos que aporten valor á cidadanía e á sociedade no seu conxunto e dándolles resposta a través de proxectos de innovación e desenvolvemento urbano” destaca la alcaldesa, María Sampedro.

En los últimos años se ha procedido a la instalación de cargadores móviles en la vía pública, la implantación de cartelería digital, pasos peatonales inteligentes, movilidad sostenible, la rehabilitación de la casa consistorial, la puesta en marcha del Aula CeMIT, entre muchas otras intervenciones.

Ribeira también se encuentra inmersa en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), el Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP) y el Programa de Transición Energética, o en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que impulsaron la Agenda Urbana de Ribeira Atlántica en el año 2022.