Ribeira recibe el Año Nuevo con un concierto gratuito mañana en el Auditorio

El grupo A Misela de Noia ofrecerá un concierto gratuito en el Auditorio Cedida

Ribeira continúa celebrando su Navidad cultura y el arranque del 2026 con un concierto gratuito de Año Nuevo mañana, a las 19:00 horas, en el Auditorio municipal de Ribeira de la mano del grupo A Misela de Noia.

Esta actuación se suma a las cerca de 30 actividades que el Concello programó para esta Navidad. “O novo Auditorio eríxese como epicentro cultural e proba disto son as moitas propostas que teñen lugar nesta instalación durante esta época. Acabamos de dar a benvida ao 2026 e, por tal motivo, temos agora este concerto”, explica la edil de Cultura, Ana Barreiro.

La entrada será gratuita hasta completar el aforo y la apertura de puertas será media hora antes de que arranque la actuación.