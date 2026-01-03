La Fiscalía solicita un total de 8 años y 9 meses de cárcel para dos varones acusados de tráfico de drogas en Ribeira

La Policía Nacional detuvo a los dos acusados tras montar un dispositivo de vigilancia a raíz de informaciones que alertaban de la venta de droga por detrás del cementerio municipal de Ribeira Chechu Río

La Fiscalía solicita cinco años y tres meses de prisión para uno de los dos acusados por delitos contra la salud pública en la modalidad de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud, mientras que para el segundo pide que se le prive de libertar durante un periodo de tres años y medio. El hecho de que la petición de condena para el primero sea superior responde al agravante de reincidencia, debido a que cuenta con antecedentes penales computables a efectos de reincidencia, tras ser condenado por sendas sentencias firmes del 7 de septiembre de 2022 y del 26 de mayo de 2023 dictadas por la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña, que le impuso como autor de idénticos delitos dos penas de prisión de un par de años, cada una, que quedaron suspendidas durante dos y tres años, respectivamente, con la condición de no reincidir en la actividad delictiva.

Ambos se deberán sentar a partir de las diez de la mañana de este próximo miércoles, día 7 de enero, en el banquillo de los acusados de la referida sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña para responder de unos hechos ocurridos a finales de marzo de 2024 y por los que, el Ministerio Público solicita, además, para los procesados la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; el paso de una multa de 12.563 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de 30 días para caso de impago, así como por un delito leve de daños que se les imponga la pena de dos meses de multa a razón de 6 euros de cuota diaria -360 euros-, con responsabilidad personal subsidiaria para caso de impago, además del abono de las costas judiciales.

Igualmente, reclama que las sustancias estupefacientes y el dinero intervenidos sean decomisados, con destrucción de las muestras conservadas, una vez alcance firmeza la sentencia que recaiga contra ellos. Además, en concepto de responsabilidad civil, demanda que los encausados abonen conjunta y solidariamente al Cuerpo Nacional de Policía el importe que se determine en ejecución de sentencia por los desperfectos ocasionados al vehículo policial. Se trata de un juicio que se suspendió el pasado 13 de junio pasado por razones médicas a petición de uno de los abogados.

Alertas

Los hechos que se le atribuyen a ambos tuvieron lugar como consecuencia de las informaciones recibidas en la comisaría ribeirense relacionadas con el tráfico de estupefacientes en el entorno del nuevo aparcamiento disuasorio de Fafián cerca del cementerio municipal de la capital barbanzana. Fruto de ellas, se estableció un dispositivo de vigilancia en ese entorno y que estaba compuesto por un vehículo camuflado, situado en las inmediaciones de dicho parking, y un vehículo patrulla rotulado en la Rúa Novoa Santos.

La Fiscalía sostiene que fue en torno a las once y media de la noche del 31 de marzo de 2024 cuando los ahora acusados, de forma concertada, acudieron en un Volkswagen Golf, conducido por el segundo de los procesados referidos, que carece de antecedentes penales, al referido área de estacionamiento, detuvo el coche al lado de un tercero -no pudo ser identificado-, que se mantenía a la espera, y al que el otro acusado entregó un paquete redondo, plastificado y de color negro.

Huida

En ese momento, con la finalidad de interceptar la entrega, un policía nacional le dio el alto, mostrando el carné profesional y la placa emblema, y fue entonces cuando el varón que no pudo ser identificado huyó del lugar y abandonó el paquete en el suelo. Por su parte, señala que los encausados emprendieron la huida en su automóvil y fueron interceptados por los vehículos policiales en la Rúa Novoa Santos, llegando a impactar contra la defensa del coche camuflado, que se encontraba detrás para bloquear la huída.

El paquete intervenido contenía 76 bolsitas termoselladas de una sustancia, que debidamente analizada, resultaron ser 10,602 gramos de cocaína, con una riqueza del 96,05%; 39 bolsitas termoselladas de una sustancia, que tras su análisis, resultó ser heroína, con una pureza del 30,04”, y su contenido era de 5,608 gramos; así como cinco bolsitas termoselladas de una sustancia, que resultó ser 0,718 gramos de pregabalina -no sometida a fiscalización-, cuya transmisión a terceros en dosis les hubiera reportado unas ganancias de 4.188 euros.

Además, la Fiscalía precisa que “les fueron intervenidos 45 euros producto de su ilícito tráfico, dos teléfonos móviles, las llaves del vehículo, un sobre de plástico con reactivos a cocaína y heroína y un sobre plástico con envoltorio inicial. Los dos acusados quedaron en libertad el 2 de abril de 2024.