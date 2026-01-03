Mi cuenta

Diario de Arousa

Ribeira

La familia del PP de Ribeira festeja la recuperación de la Alcaldía y los retos que tiene por delante en su tradicional brindis de Año Nuevo

La secretaria xeral del Partido Popular de Galicia, Paula Prado, augura un “extenso libro de éxitos colectivos” para la capital barbanzana de la mano de María Sampedro y sus ciudadanos

Chechu López
03/01/2026 06:50
Algunos de los máximos responsables del PP en Galicia y A Coruña brindaron con la familia popular de Ribeira por los éxitos de cara al 2026
La familia popular de Ribeira celebró a última hora de la tarde de ayer en una abarrotada Casa do Mar de la capital barbanzana su tradicional brindis de Año Nuevo y, en esta ocasión, lo hizo muy crecida, especialmente, tras recuperar la Alcaldía que había perdido tras la formación de un tripartido entre BNG, PBBI y PSOE, que fue la primera consecuencia del resultado de las elecciones municipales de 2023. 

Antes de levantar todas las personas asistentes sus copas de champán para expresar sus mejores deseos de cara al año que acaba de empezar, fue la secretaria xeral del Partido Popular de Galicia, Paula Prado, la que sostuvo que el cambio experimentado en Ribeira a mediados de octubre pasado, como consecuencia de la moción de censura en la que contó con el apoyo del PBBI, es solamente “o primeiro capítulo do extenso libro de éxitos que María Sampedro -actual alcaldesa- comezou a escribir man a man cos seus veciños e veciñas” y predijo que tendrá su continuación en el presente año.

Así lo manifestó en un acto en el que estuvo acompañada por el secretario xeral del PP en la provincia de A Coruña, Evaristo Ben; del senador popular y exalcalde ribeirense Manuel Ruiz, y de la propia alcaldesa, María Sampedro, en el baño de masas que se dieron ante los más de 200 afiliados y simpatizantes del partido de la gaviota en la localidad. Fue un evento en el que animó todos ellos a seguir trabajando y sumando esfuerzos para consolidar el cambio iniciado y conseguir los mejores éxitos en los próximos comicios municipales de 2027.

Por su parte, María Sampedro, apeló también a la unión, el trabajo y el esfuerzo para lograr todos los objetivos en el presente 2026 en que aseguró que Ribeira seguirá dando pasos para alcanzar ser referente económico, social y cultural de O Barbanza. También agradeció la ayuda, el compromiso y la mano tendida que, aseguró, siempre tuvo en el partido en todos sus ámbitos: "Demostramos que traballando xuntos, apartados das liortas e da confrontación, contamos coa mellor receita para achegarnos e conseguir os desexos de tódolos ribeirenses”.

El salón de actos de la Casa do Mar de Ribeira se llenó de afiliados y simpatizantes del PP para celebrar el comienzo del año
