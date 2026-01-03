El Ayuntamiento de Ribeira habilita un formulario para que los vecinos hagan hasta el día 11 sus aportaciones al POS+2026
“Somos conscientes de moitas necesidades froito da escoita activa e tamén queremos que teñan a opción de facelo por escrito, sobre todo quen non tivo ocasión de facérnolo chegar en persoa”, señala
El Ayuntamiento de Ribeira habilitó hasta el próximo 11 de enero, a través del enlace https://www.ribeira.gal/es/web/forms/shared/-/form/643719, en la web municipal, un formulario participativo para la planificación de las actuaciones a incluir en la propuesta del POS+2026 de la Diputación de A Coruña. La alcaldesa, María Sampedro, explicó que se busca conocer las inquietudes de la ciudadanía sobre obras y servicios básicos a acometer en el municipio, debiéndose cubrir los apartados de título de la necesidad y su descripción, así como la parroquia.
“Somos conscientes de moitas necesidades froito da escoita activa e tamén queremos que teñan a opción de facelo por escrito, sobre todo quen non tivo ocasión de facérnolo chegar en persoa”, dijo María Sampedro, quien subrayó que "cara á elaboración das obras a levar no POS+2026 queremos ter en conta a opinión dos nosos veciños e veciñas". Y preció que hay que tener en cuenta que deben ser proyectos "financeiramente sostibles" y que den respuesta a las demandas de una mayoría social. "Este goberno municipal comprométese a ter en conta todas estas aportacións procedentes de tódalas nosas parroquias", subrayó la mandataria local.