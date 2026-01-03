Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

El Ayuntamiento de Ribeira habilita un formulario para que los vecinos hagan hasta el día 11 sus aportaciones al POS+2026

“Somos conscientes de moitas necesidades froito da escoita activa e tamén queremos que teñan a opción de facelo por escrito, sobre todo quen non tivo ocasión de facérnolo chegar en persoa”, señala

Chechu López
03/01/2026 06:20
Imagen del formulario participativo de consulta realizada por el Ayuntamiento ribeirense para conocer sugerencias para incluir en la propuesta del POS+2026
Imagen del formulario participativo de consulta realizada por el Ayuntamiento ribeirense para conocer sugerencias para incluir en la propuesta del POS+2026
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Ayuntamiento de Ribeira habilitó hasta el próximo 11 de enero, a través del enlace https://www.ribeira.gal/es/web/forms/shared/-/form/643719, en la web municipal, un formulario participativo para la planificación de las actuaciones a incluir en la propuesta del POS+2026 de la Diputación de A Coruña. La alcaldesa, María Sampedro, explicó que se busca conocer las inquietudes de la ciudadanía sobre obras y servicios básicos a acometer en el municipio, debiéndose cubrir los apartados de título de la necesidad y su descripción, así como la parroquia. 

“Somos conscientes de moitas necesidades froito da escoita activa e tamén queremos que teñan a opción de facelo por escrito, sobre todo quen non tivo ocasión de facérnolo chegar en persoa”, dijo María Sampedro, quien subrayó que "cara á elaboración das obras a levar no POS+2026 queremos ter en conta a opinión dos nosos veciños e veciñas". Y preció que hay que tener en cuenta que deben ser proyectos "financeiramente sostibles" y que den respuesta a las demandas de una mayoría social. "Este goberno municipal comprométese a ter en conta todas estas aportacións procedentes de tódalas nosas parroquias", subrayó la mandataria local.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Raquel Múñiz, tercera por la derecha desde abajo, con sus compañeras del Asmubal

El Asmubal Meaño tendrá representación en el CESA 2026
Carlos Paz
La portavoz del PP de Vilagarcía, Ana Granja

El PP exigirá en el Pleno la elaboración de un protocolo contra el acoso laboral y sexual
Fátima Frieiro
Adrián Ochoa posando con la sudadera del Valencia, su equipo, en el césped de Baltar, donde dio sus primeros pasos

Adrián Ochoa: “Cuando me llegó la opción del Valencia dije: ‘voy pero de cabeza’ ”
Carlos Paz
La Policía Nacional detuvo a los dos acusados tras montar un dispositivo de vigilancia a raíz de informaciones que alertaban de la venta de droga por detrás del cementerio municipal de Ribeira

La Fiscalía solicita un total de 8 años y 9 meses de cárcel para dos varones acusados de tráfico de drogas en Ribeira
Chechu López