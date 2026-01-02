La niña Daniela Otero, afectada por una enfermedad ultrarara, resultó ser la gran vencedora de la San Silvestre en Ribeira
El evento, con un total de 4 atletas inscritos y repartidos en las distancias de 100, 500, 2.000 y 5.000 metros, aunque hubo quienes repitieron en algunas distancias, recaudó 423 euros en donativos
La niña Daniela Otero, aquejada de una enfermedad ultrarara, fue la gran vencedora de la San Silvestre de Ribeira que, organizada por la Escuela de Boxeo ‘El Canario’ y el Club Natación Riveira, con la colaboración municipal y de carácter solidario, se desarrolló en la última tarde del 2025 en la pista de atletismo ‘Ana Peleteiro’ del complejo polideportivo de A Fieiteira. Para los tratamientos de su extraña patología fueron los 423 euros recaudados con los donativos de un total de 84 inscritos de todas las edades en las cuatro pruebas desarrolladas sobre distintas distancias, concretamente, de 100, 500, 2.000 y 5.000 metros. A ella y a su madre les entregaron ese importe en metálico las representantes de las entidades organizadoras.
Los dorsales con los nombres de los atletas participantes se introdujeron en una caja para proceder a un sorteo de diferentes artículos donados por establecimientos comerciales de la zona, y también se sirvió un chocolate con tarta para que los deportistas repusieran fuerzas, pues algunos de ellos incluso compitieron en dos pruebas. En 100 metros corrieron 9 niños, cifra que se elevó hasta los 19 corredores en la distancia del medio kilómetro, incrementándose hasta la treintena en los 2.000 metros, mientras que en los 5.000 metros fueron 18.
Pese a que durante la mayor parte del recorrido de esta última carrera, que supuso dar 12 vueltas y media a la pista de atletismo, fueron muy igualados Jorge González y Alberto Riveiro, este último imprimió un ritmo más fuerte a falta de las dos últimas vueltas, adelantó a su rival y ya no abandonó la primera plaza, aventajando a su rival en varios segundos en la línea de meta, quedando tercero Charrascas. El podio en la categoría femenina lo ocuparon Carla Suárez, Sabela Pensado y Carlota Lijó. Los seis recibieron sus respectivos trofeos, mientras que hubo medallas para todos los participantes.