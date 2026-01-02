La niña Daniela Otero, afectada por una enfermedad ultrarara, resultó ser la gran vencedora de la San Silvestre en Ribeira

Daniela Otero y su madre recibieron de las representantes de la Escuela de Boxeo El Canario y del Club Natación Riveira el dinero recaudado en donaciones Chechu Río

La niña Daniela Otero, aquejada de una enfermedad ultrarara, fue la gran vencedora de la San Silvestre de Ribeira que, organizada por la Escuela de Boxeo ‘El Canario’ y el Club Natación Riveira, con la colaboración municipal y de carácter solidario, se desarrolló en la última tarde del 2025 en la pista de atletismo ‘Ana Peleteiro’ del complejo polideportivo de A Fieiteira. Para los tratamientos de su extraña patología fueron los 423 euros recaudados con los donativos de un total de 84 inscritos de todas las edades en las cuatro pruebas desarrolladas sobre distintas distancias, concretamente, de 100, 500, 2.000 y 5.000 metros. A ella y a su madre les entregaron ese importe en metálico las representantes de las entidades organizadoras.

Los dorsales con los nombres de los atletas participantes se introdujeron en una caja para proceder a un sorteo de diferentes artículos donados por establecimientos comerciales de la zona, y también se sirvió un chocolate con tarta para que los deportistas repusieran fuerzas, pues algunos de ellos incluso compitieron en dos pruebas. En 100 metros corrieron 9 niños, cifra que se elevó hasta los 19 corredores en la distancia del medio kilómetro, incrementándose hasta la treintena en los 2.000 metros, mientras que en los 5.000 metros fueron 18.

Pese a que durante la mayor parte del recorrido de esta última carrera, que supuso dar 12 vueltas y media a la pista de atletismo, fueron muy igualados Jorge González y Alberto Riveiro, este último imprimió un ritmo más fuerte a falta de las dos últimas vueltas, adelantó a su rival y ya no abandonó la primera plaza, aventajando a su rival en varios segundos en la línea de meta, quedando tercero Charrascas. El podio en la categoría femenina lo ocuparon Carla Suárez, Sabela Pensado y Carlota Lijó. Los seis recibieron sus respectivos trofeos, mientras que hubo medallas para todos los participantes.

La prueba contó con la participación de un total de 84 atletas, de los que varios acudieron disfrazados Chechu Río

Los tres primeros en categorías masculina y femenina de 5.000 metros recibieron trofeos y a todos los participantes se les entregó una medalla Chechu Río

El duelo entre Jorge González y Alberto Riveiro estuvo muy igualado durante buena parte de la carrera Chechu Río

Un total de 18 atletas tomaron la salida en la carrera de 5.000 metros lisos en A Fieiteira Chechu Río

Alberto Riveiro rebasó a Jorge González a falta de dos vueltas para rematar la carrera y ya no abandonó el primer puesto Chechu Río

Imagen de los terceros clasificados en la prueba de 5.000 metros lisos de la San Silvestre de Ribeira Chechu Río

Imagen de los segundos clasificados en la prueba de 5.000 metros lisos de la San Silvestre de Ribeira Chechu Río