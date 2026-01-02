Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

La niña Daniela Otero, afectada por una enfermedad ultrarara, resultó ser la gran vencedora de la San Silvestre en Ribeira

El evento, con un total de 4 atletas inscritos y repartidos en las distancias de 100, 500, 2.000 y 5.000 metros, aunque hubo quienes repitieron en algunas distancias, recaudó 423 euros en donativos

Chechu López
02/01/2026 08:05
Daniela Otero y su madre recibieron de las representantes de la Escuela de Boxeo El Canario y del Club Natación Riveira el dinero recaudado en donaciones
Daniela Otero y su madre recibieron de las representantes de la Escuela de Boxeo El Canario y del Club Natación Riveira el dinero recaudado en donaciones
Chechu Río
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La niña Daniela Otero, aquejada de una enfermedad ultrarara, fue la gran vencedora de la San Silvestre de Ribeira que, organizada por la Escuela de Boxeo ‘El Canario’ y el Club Natación Riveira, con la colaboración municipal y de carácter solidario, se desarrolló en la última tarde del 2025 en la pista de atletismo ‘Ana Peleteiro’ del complejo polideportivo de A Fieiteira. Para los tratamientos de su extraña patología fueron los 423 euros recaudados con los donativos de un total de 84 inscritos de todas las edades en las cuatro pruebas desarrolladas sobre distintas distancias, concretamente, de 100, 500, 2.000 y 5.000 metros. A ella y a su madre les entregaron ese importe en metálico las representantes de las entidades organizadoras.

Los dorsales con los nombres de los atletas participantes se introdujeron en una caja para proceder a un sorteo de diferentes artículos donados por establecimientos comerciales de la zona, y también se sirvió un chocolate con tarta para que los deportistas repusieran fuerzas, pues algunos de ellos incluso compitieron en dos pruebas. En 100 metros corrieron 9 niños, cifra que se elevó hasta los 19 corredores en la distancia del medio kilómetro, incrementándose hasta la treintena en los 2.000 metros, mientras que en los 5.000 metros fueron 18. 

Pese a que durante la mayor parte del recorrido de esta última carrera, que supuso dar 12 vueltas y media a la pista de atletismo, fueron muy igualados Jorge González y Alberto Riveiro, este último imprimió un ritmo más fuerte a falta de las dos últimas vueltas, adelantó a su rival y ya no abandonó la primera plaza, aventajando a su rival en varios segundos en la línea de meta, quedando tercero Charrascas. El podio en la categoría femenina lo ocuparon Carla Suárez, Sabela Pensado y Carlota Lijó. Los seis recibieron sus respectivos trofeos, mientras que hubo medallas para todos los participantes.

La prueba contó con la participación de un total de 84 atletas, de los que varios acudieron disfrazados
La prueba contó con la participación de un total de 84 atletas, de los que varios acudieron disfrazados
Chechu Río
Los tres primeros en categorías masculina y femenina de 5.000 metros recibieron trofeos y a todos los participantes se les entregó una medalla
Los tres primeros en categorías masculina y femenina de 5.000 metros recibieron trofeos y a todos los participantes se les entregó una medalla
Chechu Río
El duelo entre Jorge González y Alberto Riveiro estuvo muy igualado durante buena parte de la carrera
El duelo entre Jorge González y Alberto Riveiro estuvo muy igualado durante buena parte de la carrera
Chechu Río
Un total de 18 atletas tomaron la salida en la carrera de 5.000 metros lisos en A Fieiteira
Un total de 18 atletas tomaron la salida en la carrera de 5.000 metros lisos en A Fieiteira
Chechu Río
Imagen de la San Silvestre de Ribeira
Imagen de la San Silvestre de Ribeira
Chechu Río
Imagen de la San Silvestre de Ribeira
Imagen de la San Silvestre de Ribeira
Chechu Río
Imagen de la San Silvestre de Ribeira
Imagen de la San Silvestre de Ribeira
Chechu Río
Imagen de la San Silvestre de Ribeira
Imagen de la San Silvestre de Ribeira
Chechu Río
Imagen de la San Silvestre de Ribeira
Imagen de la San Silvestre de Ribeira
Chechu Río
Imagen de la San Silvestre de Ribeira
Imagen de la San Silvestre de Ribeira
Chechu Río
Imagen de la San Silvestre de Ribeira
Imagen de la San Silvestre de Ribeira
Chechu Río
Imagen de la San Silvestre de Ribeira
Imagen de la San Silvestre de Ribeira
Chechu Río
Imagen de la San Silvestre de Ribeira
Imagen de la San Silvestre de Ribeira
Chechu Río
Imagen de la San Silvestre de Ribeira
Imagen de la San Silvestre de Ribeira
Chechu Río
Imagen de la San Silvestre de Ribeira
Imagen de la San Silvestre de Ribeira
Chechu Río
Alberto Riveiro rebasó a Jorge González a falta de dos vueltas para rematar la carrera y ya no abandonó el primer puesto
Alberto Riveiro rebasó a Jorge González a falta de dos vueltas para rematar la carrera y ya no abandonó el primer puesto
Chechu Río
Imagen de la San Silvestre de Ribeira
Imagen de la San Silvestre de Ribeira
Chechu Río
Imagen de la San Silvestre de Ribeira
Imagen de la San Silvestre de Ribeira
Chechu Río
Imagen de la San Silvestre de Ribeira
Imagen de la San Silvestre de Ribeira
Chechu Río
Imagen de la San Silvestre de Ribeira
Imagen de la San Silvestre de Ribeira
Chechu Río
Imagen de la San Silvestre de Ribeira
Imagen de la San Silvestre de Ribeira
Chechu Río
Imagen de los terceros clasificados en la prueba de 5.000 metros lisos de la San Silvestre de Ribeira
Imagen de los terceros clasificados en la prueba de 5.000 metros lisos de la San Silvestre de Ribeira
Chechu Río
Imagen de los segundos clasificados en la prueba de 5.000 metros lisos de la San Silvestre de Ribeira
Imagen de los segundos clasificados en la prueba de 5.000 metros lisos de la San Silvestre de Ribeira
Chechu Río
Imagen de los primeros clasificados en la prueba de 5.000 metros lisos de la San Silvestre de Ribeira
Imagen de los primeros clasificados en la prueba de 5.000 metros lisos de la San Silvestre de Ribeira
Chechu Río
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Más de medio millar de personas asistieron a la fiesta de Año Nuevo con DJ y cotillón organizada por el Ayuntamiento de Ribeira en la carpa instalada en la Praza de Pontevedra

O Barbanza retó a las gélidas temperaturas para recibir al 2026 en las fiestas bajo carpas y en locales hosteleros y de restauración
Chechu López
Fernández monta su belén en una superficie de 5 metros cuadrados con piezas de barro desde hace tres décadas

Un belén de premio en A Pobra que brilla por pequeños detalles
Chechu López
Umia y Vilalonga tendrán que hacer frente este sábado a una nueva ronda de Copa

Año nuevo, ronda nueva: llegan los treintaidosavos de Copa
Carlos Paz
Los talleres de elaboración de galletas de Navidad se desarrollaron en las instalaciones de Gastrolab Arousa

Un taller infantil de elaboración de gallegas de Navidad realizado en el 5º aniversario de Gastrolab Arousa contó con 35 alumnos
Chechu López