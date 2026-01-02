Melchor, Gaspar y Baltasar visitarán Ribeira con un recorrido por las parroquias en Bus Real histórico y otro a la ciudad en la tradicional Cabalgata

El Rey Gaspar, junto con Melchor y Baltasar realizarán una primera visita por las parroquias en el Bus Real histórico y una segunda en la Cabalgata por el centro de la ciudad Chechu Río

Melchor, Gaspar e Baltasar volverán a visitar Ribeira por partida doble el día 5 de enero, tal y como dieron a conocer este mediodía la alcaldesa, María Sampedro, y la concejala de Cultura, Ana Barreiro. El área municipal cultural destina más de 60.000 euros a uno de los eventos festivos más significativos y esperados en la capital barbanzana, en el que se repartirán dos toneladas de caramelos sin gluten, más que un millar de obsequios consistentes en bolas con sorpresa y once regalos a través de sorteos.

Igualmente, se desplegará un dispositivo de alrededor de 200 personas para que la estancia de Melchor, Gaspar y Baltasar discurra a la perfección. La comitiva estará conformada por seis carrozas, pues junto a las tres de los Reyes Magos irán las habituales de la Estrella de Belén y del Cartero Real, además de otra de temática marinera. A ella se sumará el acompañamiento musical de las gaitas de Os Castros de Ames, Culturactiva Cisnes Boneca Lareta, laa charangas Gárgolas y BB+, la Banda de Música de Ferrol y Troula Animación.

Bus Real "histórico"

Previamente, el Bus Real, que este año incluirá la novedad de que consistirá en una autocar histórico de los años 50, recorrerá las parroquias, empezando en Carreira, con una parada junto la capilla de A Guía (10.00 horas), para seguir por el aula de música de Aguiño (10.40), los puerto de Castiñeiras y Palmeira (11.20 y 12.00, respectivamente), el centro social de Oleiros (12.50), Hospital do Barbanza (13.30), el Centro Recreativo de Artes (16.00); Rúa das Delicias en Corrubedo (16.40) y la casa de cultura de Olveira (17.20). Durante esta visita se sorteará un regalo por cada parroquia y se repartirán caramelos y obsequios reales. Igualmente, a las cinco de la tarde realizarán una recepción para el público infantil reurodivergente en el Club Náutico Deportivo de Ribeira.

Melchor, Gaspar y Baltasar tienen prevista su llegada en dorna a las seis de la tarde al puerto de la ciudad, de la mano de la Real e Ilustre Cofradía da Dorna, para seguidamente dirigirse a la Rúa Canarias para recorrer, montados en sus carrozas, el centro de la ciudad en la tradicional Cabalgata, que volverá a ser inclusiva, con un tramo sin ruido ni música y con poca luz en la Rúa de Galicia entre los pasos de peatones de Rúa da Barreira y de Padín, en colaboración con la Asociación Gallega para el Acompañamiento Personal y Educativo (Ágape).

Seguidamente, el desfile discurrirá por García Bayón, Concordia, Malecón, Romero Ortiz, el tramo peatonal de Rúa de Galicia hasta Rúa Canarias, en donde tomarán dirección hacia la Avenida Miguel Rodríguez Bautista, Praza do Centenario, Avenida da Constitución, las calles Abesadas, y Estatuto, para seguir por la Avenida Rosalía de Castro hasta llegar a la Praza do Concello.

Ofrenda al belén viviente

Al remate del desfile en la Praza do Concello, Sus Majestades de Oriente realizarán una ofrenda al Niño Jesús del belén viviente que volverá a instalar la asociación Alfaia, pronunciarán su discurso desde el escenario, harán un sorteo de tres regalos entre los poseedores de las rifas repartidas por el Cartero Real en las parroquias y en el Recuncho do Nadal, así como hicieron Papá Noel y el Apalpador. Por último, sentados en sus tronos, recibirán a los ribeirenses, sobre todo a los más pequeños para escuchar sus deseos y peticione, y les entregaran un obsequio.

Además de la habitual presencia de efectivos de la Policía Local, del GAEM y Protección Civil, se contará con voluntarios de ICE Renovación para cubrir los laterales de las carrozas para velar por la seguridad del desfile, mientras que el Ayuntamiento ribeirense contratará a una veintena de monitores de tiempo libre para tareas de organización. La alcaldesa destacó la "importancia desta cita nestas datas; un momento que agardan con moitísima ilusión os máis pequenos, pero tamén estamos expectantes os adultos. Ninguén queda exento do influxo desta máxica xornada”.