Ribeira

La Xunta de Galicia compromete su apoyo con el desarrollo del futuro polígono industrial de Ribeira en Pedras Vermellas

La conselleira de Economía e Industrial, María Jesús Lorenzana, se lo trasladó a la alcaldesa, María Sampedro, en una reunión de trabajo que mantuvieron en días recientes

Chechu López
02/01/2026 13:05
La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, mantuvo una reunión de trabajo con la alcaldesa ribeirense, María Sampedro, yal frente de la delegación de la capital barbanzana
La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, mantuvo estos días una reunión de trabajo con la alcaldesa de Ribeira, Mariola Sampedro, y con otros representantes políticos, como el primer teniente de alcalde, Vicente Mariño, y técnicos municipales, como el interventor, a los que les trasladó el compromiso de la Xunta con el desarrollo del futuro polígono industrial proyectado en el municipio, concretamente en la zona de Pedras Vermellas-A Fontenla. El Ayuntamiento ribeirense está trabajando actualmente en la redacción del proyecto para la construcción de esa nueva área de suelo empresarial y que considera “moi necesario” debido a que el terreno disponible en el parque de Xarás está totalmente vendido y la demanda de parcelas por parte de las empresas de la zona es creciente.

En este contexto, Lorenzana expresó la voluntad del Gobierno autonómico galledo de trabajar de la mano de la Administración local ribeirense para agilizar la puesta en funcionamiento del futuro polígono industrial de la capital barbanzana.

