La Fiscalía solicita cuatro años de cárcel y otros 5 de libertad vigilada para un ribeirense acusado de agresión sexual a una hija

El juicio contra un ribeirense acusado de agresión sexual a una hija en 2023 fue señalado para el día 9 de enero en la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña Chechu Río

Un ribeirense se enfrenta a una petición de la Fiscalía de Santiago de Compostela de cuatro años de cárcel y otros cinco de libertad vigilada -se ejecutará con posterioridad al cumplimiento de la pena de prisión impuesta- por la acusación que pesa sobre él de un delito contra la libertad sexual sobre una mujer, por una agresión sexual que presuntamente cometió en el año 2023 sobre una mujer. Según ha trascendido, entre el procesado y su víctima guardan parentesco en primer grado de consanguinidad y que, según pudo saber este periódico, se trata concretamente de una hija mayor de edad, y los hechos tuvieron lugar en el domicilio común en el partido judicial de Ribeira, concretamente, en la capital barbanzana.

Para responder de esta ello, cuya causa fue instruida por la Plaza 3 del Tribunal de Instancia de Ribeira, ese varón deberá sentarse a partir de las diez de la mañana del próximo viernes, 9 de enero, en el banquillo de los acusados de la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña, pues para esa fecha y hora se señaló el correspondiente juicio, que se desarrollará a puerta cerrada. El Ministerio Público también solicita para el acusado la prohibición de acercarse a la perjudicada, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar en el que se encuentre, a una distancia inferior a 200 metros, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante un periodo de cinco años. Además, la representación de la Fiscalía compostelana reclama para el acusado que indemnice a su víctima en la cantidad de 1.500 euros.