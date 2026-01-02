Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ribeira

La Administración de Loterías Nº2 de Ribeira empieza el nuevo año repartiendo un premio de 50.445 euros en el sorteo de la Bonoloto

Se corresponde con un premio de segunda categoría, con cinco aciertos y el número complementario, en el que hubo otros tres ganadores en el territorio español

Chechu López
02/01/2026 23:33
La Administración de Loterías Número 2 de Ribeira se ubica en el bajo del edificio número 6 de la céntrica Rúa Santa Uxía
La Administración de Loterías Número 2 de Ribeira se ubica en el bajo del edificio número 6 de la céntrica Rúa Santa Uxía
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Administración de Loterías y Apuestas del Estado Número 2 de Ribeira, ubicada en el bajo del edificio número 6 de la céntrica Rúa Santa Uxía y que desde 2013 regenta el joven David Martínez Paz, selló un boleto que obtuvo un premio de 50.445 euros, correspondiente a la segunda categoría, de cinco aciertos y el complementario, en el sorteo de la Bonoloto celebrado esta noche. Además, otros tres boletos sellados en despachos de las localidades de Fuente del Maestre (Badajoz), Manresa (Barcelona) y Valladolid también se llevaron el mismo premio.

La combinación ganadora de dicho sorteo estuvo compuesta por los números 6, 8, 33, 34, 37 y 46, el complementario fue el 47 y el reintegro fue el 5. En dicho sorteo no hubo ningún premio de primera categoría, es decir, nadie acertó los seis números de las bolas extraídas. El de esta noche fue un sorteo para el que se recibieron 6.427.058 apuestas, que supusieron una recaudación de 3.213.529 euros y el bote publicitado ascendía a 2.100.000 euros.

En declaraciones a este periódico tras tener conocimiento del premio de la Bonoloto que repartió, David Martínez expresó su satisfacción por llevarle una vez más la suerte a sus clientes, como ya hizo con anterioridad. Igualmente, a la espera de obtener mayor información sobre el premio, manifestó que "empiezo el año con buen pie" y espera seguir llevándoles la fortuna en próximos sorteos.

La Administración de Lotería Número 2 de Ribeira selló otro boleto premiado con 48.660 euros de la segunda categoría del sorteo de La Primitiva del pasado 21 de junio, y que le correspondió a una clienta que, semana tras semana, cubría la papeleta con los mismos números, con la esperanza de que algún día le tocase, pero con poca confianza. Además, el referido despacho ribeirense repartió unos 600.000 euros en una veintena décimos del número 33115 que el 16 de febrero de 2023 obtuvo el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional del Jueves. Ese mimo año, repartió en el Sorteo Extraordinario de Navidad un Quinto Premio del número 86007, a través de un décimo que vendió por terminal, y al que le correspondieron 6.000 euros.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

La licitación de la Casa do Mar quema etapas y está pendiente de la licencia municipal y los últimos informes sectoriales
A. Louro
Una de las calles comerciales de O Grove

Emgrobes estima que los bonos generaron un gasto de unos 50.000 euros en el comercio local
C. Hierro
El colegio ha instalado nueva señalización

Cambados reclama una reforma integral del CEP Magariños: “É unha urxencia, non pode seguir como está”
A. Louro
El artista, Pablo Ozo, posa con el cartel de la próxima fiesta

Las grandes manos de tres mariscadoras protagonizan el cartel de la Festa do Marisco
C. Hierro