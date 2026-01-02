La Administración de Loterías Nº2 de Ribeira empieza el nuevo año repartiendo un premio de 50.445 euros en el sorteo de la Bonoloto

La Administración de Loterías Número 2 de Ribeira se ubica en el bajo del edificio número 6 de la céntrica Rúa Santa Uxía

La Administración de Loterías y Apuestas del Estado Número 2 de Ribeira, ubicada en el bajo del edificio número 6 de la céntrica Rúa Santa Uxía y que desde 2013 regenta el joven David Martínez Paz, selló un boleto que obtuvo un premio de 50.445 euros, correspondiente a la segunda categoría, de cinco aciertos y el complementario, en el sorteo de la Bonoloto celebrado esta noche. Además, otros tres boletos sellados en despachos de las localidades de Fuente del Maestre (Badajoz), Manresa (Barcelona) y Valladolid también se llevaron el mismo premio.

La combinación ganadora de dicho sorteo estuvo compuesta por los números 6, 8, 33, 34, 37 y 46, el complementario fue el 47 y el reintegro fue el 5. En dicho sorteo no hubo ningún premio de primera categoría, es decir, nadie acertó los seis números de las bolas extraídas. El de esta noche fue un sorteo para el que se recibieron 6.427.058 apuestas, que supusieron una recaudación de 3.213.529 euros y el bote publicitado ascendía a 2.100.000 euros.

En declaraciones a este periódico tras tener conocimiento del premio de la Bonoloto que repartió, David Martínez expresó su satisfacción por llevarle una vez más la suerte a sus clientes, como ya hizo con anterioridad. Igualmente, a la espera de obtener mayor información sobre el premio, manifestó que "empiezo el año con buen pie" y espera seguir llevándoles la fortuna en próximos sorteos.

La Administración de Lotería Número 2 de Ribeira selló otro boleto premiado con 48.660 euros de la segunda categoría del sorteo de La Primitiva del pasado 21 de junio, y que le correspondió a una clienta que, semana tras semana, cubría la papeleta con los mismos números, con la esperanza de que algún día le tocase, pero con poca confianza. Además, el referido despacho ribeirense repartió unos 600.000 euros en una veintena décimos del número 33115 que el 16 de febrero de 2023 obtuvo el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional del Jueves. Ese mimo año, repartió en el Sorteo Extraordinario de Navidad un Quinto Premio del número 86007, a través de un décimo que vendió por terminal, y al que le correspondieron 6.000 euros.